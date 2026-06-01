Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir merkezli yürütülen ve Buca Belediyesi'ne uzanan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Operasyonun ardından Yeşilyurt’taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, emniyetteki incelemelerinin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

“Kimse soruşturulmaktan muaf değil”

Sabaha karşı yapıla şafak baskınına tepki gösteren Yücel, “Erhan Kılıç, önceki dönem ilçe başkanımız Çağdaş Kaya, çok sayıda bürokrat, bir kısım meclis üyesi, bir takım iş insanlarının gözaltına alındığı bilgisi var. Şimdi şunu ifade edeyim. Kimse soruşturulmaktan, yargılanmaktan muaf değildir. Herkes soruşturulabilir, yargılanabilir, hakkında bir suçlama, bir iddia var ise ancak insanların sabaha karşı evlerinden bir şafak baskınıyla gözaltına alınmaları hukuki değildir. Biz ne yazık ki, özellikle yerel seçimlerden sonra muhalefet partisine mensup, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediyelere yönelik bu işin, yani bir şafak baskını operasyonuyla başkanların, siyasetçilerin, bürokratların, belediye emekçilerinin gözaltına alınmasının rutin haline geldiğini görüyoruz” dedi.

“Bir cezalandırma yöntemi”

Suçu olan varsa yasalarımızın gerektirdiği cezaları neyse çeksinler diyen Yücel, “Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki seçim başarısına karşılık bir cezalandırma yöntemi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, ardından yolsuzluk iddiasıyla tutukladılar. Ardından bir terör örgütü teröre yardım iddiasıyla bir dosya açıldı. O da yetmedi. Casusluk suçlamasıyla bir soruşturma daha, bir dava daha, bir tutuklama daha geldi. İstanbul'a yoğunlaşan bu siyasi süreçlerin İzmir'de ve İzmir'in Türkiye'nin başka illerinde de yaşandığını görüyoruz. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde Türkiye'nin 1. partisi olmasının karşılığı olarak bir cezalandırma yöntemi olarak yapıldığını görüyoruz ve biliyoruz. Biliyoruz ki gözaltındaki arkadaşlarımız en kısa zamanda serbest kalırlar. Savcılığa çıkarırlar, çıkarılırlar, adliyeye çıkarılırlar. Bir suçu olan varsa, bir günahı olan varsa onlar da yasalarımızın gerektirdiği Türk Ceza Kanunu'nun ve yasalarımızın gerektirdiği cezaları neyse çeksinler. Ancak suçsuz ve günahsız insanlar böyle siyasi süreçlerde insan burada. Aileleri geldi. Bir kısmı da sanırım Bozyaka'da. Ne yazık ki bu iş artık Türkiye'de bir rutin haline geldi” diye konuştu.

“Özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz”

Sürecin takipçisi olacağız diye konuşan Yücel, “Ne Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, ne Türk Ceza Kanunu'nda bu yapılan işlerin bir dayanağı yok. O yüzden hukuki sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz ve temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.