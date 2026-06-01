Altay’da yeni sezon öncesi gözler, eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Siyah-beyazlı camia, 6 Haziran’da gerçekleşecek temasların sonucuna göre kulübün geleceğine yönelik yol haritasını belirlemeyi planlıyor.

“Şirketleşme” süreci yeniden gündemde

Tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren Altay’da kulübün borcunun 1 milyar TL seviyesine ulaştığı ifade edilirken, yönetim ekonomik krizden çıkış için çalışmalarını sürdürüyor. 29 Mayıs 2024’te gerçekleştirilen genel kurulda şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen, bugüne kadar uygun yatırımcı bulunamaması nedeniyle somut bir adım atılamadı. Ancak son günlerde Ahmet Nur Çebi’nin kulüple temas kurması, camiada yeni bir umut oluşturdu.

Gözler 6 Haziran’daki görüşmede

Ahmet Nur Çebi’nin 6 Haziran’da İzmir’e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Çebi’nin kulübün tamamını ya da büyük bir bölümünü devralabileceği öne sürülüyor. Tarafların anlaşmaya varması durumunda ilk etapta puan silme riskinin ortadan kaldırılması ve transfer yasağının kaldırılması için adımlar atılması planlanıyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde ise mevcut yönetimin yeni sezon planlamasını oluşacak tabloya göre şekillendireceği öğrenildi.