Konak bugün adeta yangın yeri. Olay öğle saatlerinde gerçekleşmişti. Üçyol Bayramyeri mevkisinde meydana gelen olay büyük paniğe sebep olmuştu. 55 yaşındaki M.Z. ve 51 yaşındaki B.K. aralarında husumet bulunan kişilere ait işletmeye pompalı ateş açtı.
Silah sesleri çığlıklara karıştı
Kalabalık o sesi duyması ile birlikte adeta çığlık çığlığa sağa sola kaçıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaş korku ve panikle emniyet güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırganlar silahlarıyla birlikte yakalandı
İki şüpheli, kısa sürede suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeklerle yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.