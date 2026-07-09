Konak İlçe Emniyeti yine büyük bir başarıya imza attı. İzmir’in Konak ilçesinde yssaklı madde suçundan tam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 27 yaşındaki O.K. polis ekiplerinin takibinden kaçamayacağını anlayınca aklına olur olmadık fikirler geldi.

Kaçış planı suya düştü: 4 metreden atladı

Yaklaşık 4 metre yükseklikten atlayan O.K. yaralandı. Tedavisinin ardından da cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Temmuz'da O.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. O.K.’nin kaçma planları suya düştü. 4 metre yükseklikten atlayıp kaçacağını düşünce hem yakalandı hem yaralandı.

Tedavisinin ardından cezaevine gönderildi

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.