İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir şüpheli, polis baskını sırasında binadan atlayarak yaralandı. Olay, 6 Temmuz günü saat 16.00 sularında Konak ilçesinde yaşandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K.'nin (27) bulunduğu adresi tespit etti. Ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için belirlenen ikamete operasyon gerçekleştirdi.

4 metreden beton zemine düştü

Polis ekiplerinin adrese geldiğini gören O.K., kaçmak için binanın yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bölümünden aşağı atladı.

Beton zemine düşen şahıs yaralandı. Sokakta önlem alan ekiplerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavisinin ardından cezaevine gönderildi

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk incelemede, yüksekten düşen O.K.'nin kolunda ve kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan şüpheli, hastanedeki işlemlerinin sonrasında bugün taburcu edildi.

Hastaneden çıktığı an polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., emniyete götürüldü. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.