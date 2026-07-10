Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçedeki siyasi partilerin temsilcilerini Gölet Tesisleri'nde kahvaltıda bir araya getirdi. Toplantıya yan yana gelmesi pek beklenmeyen pek çok partinin ilçe başkanı katıldı. Amaç, Buca'nın sorunlarını ortak bir zeminde konuşmaktı.

Masada kimler vardı?

Katılım listesi yerel siyaset açısından hayli geniş tutulmuştu. CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, DEM Parti Eş Başkanları Kenan Alkan ve Sibel Kurul, Saadet Partisi Buca İlçe Başkanı Muhsin Temur, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Adnan Kök, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Cemalettin Kaşıkara, HÜDA-PAR Buca İlçe Başkanı Abdülhakim Bilgiç, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İbrahim İşkuran ve Zafer Partisi Buca İlçe Başkanı Murat Koçyiğit kahvaltıda hazır bulundu.

Toplantıyı açan Hüseyin Benzer, parti farkı gözetmeksizin herkesin amacının Buca olması gerektiğini söyledi. Benzer, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı siyasi partilerden olsak da bir ortak paydamız var: Buca… Hepimizin ortak amacı, Buca’nın daha iyi bir noktaya gelmesi. Bu noktada güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Bu bir araya gelişleri belirli periyotlarla tekrarlamak istiyoruz."

İlçe başkanlarından devam kararı

Belediyeden gelen bu davet, ilçe başkanları tarafından da olumlu karşılandı. Söz alan parti temsilcileri, Buca'nın kronikleşen sorunlarının çözülmesi ve ilçeye hizmet gelmesi noktasında her türlü dayanışmaya destek vereceklerini belirtti.

Belediye yönetiminin başlattığı bu diyalog sürecinin, önümüzdeki dönemde periyodik olarak devam etmesi planlanıyor. Toplantıda alınan karar ise net oldu. Konu Buca olunca, siyasi rekabet geri planda kalacak.

