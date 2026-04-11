İzmir’de ikamet eden çifte vatandaşlık sahibi seçmenler, 19 Nisan’da gerçekleştirilecek Bulgaristan genel seçimlerinde demokratik haklarını korumak adına sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirtti.

Sandık kısıtlamasına sert tepki

Geçmiş seçimlerde Türkiye çapında 166 sandık kurulduğunu ifade eden Nursoy, yeni düzenlemeyle birlikte Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısının sınırlandırılmasına tepki gösterdi. Bu kısıtlamaların bir ayrıştırma çabası olduğunu savunan Nursoy, "Bu seçimde Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısında kısıtlamaya gidildi. Buradan şunu açık yürekli söylemek istiyorum ki bizler, Bulgaristan devletinin bölünmez bir parçasıyız. Dünyanın her neresinde bir Bulgaristan vatandaşı yaşıyorsa yaşasın, biz şunu biliyoruz ki herkes eşit haklara sahiptir." dedi.

İzmir’de seçmen sayısı yoğun, sandık az

Ege Bölgesi genelinde daha önce 26 farklı noktada oy kullanılabildiğini ancak bu seçimde İzmir’deki sandık sayısının 4’e düşürüldüğünü vurgulayan BAL-GÖÇ Başkanı, sadece Bornova’da 10 binin üzerinde seçmen bulunduğuna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: "Bu dönem İzmir'de 4 sandık kuruyoruz. Tamamını İzmir'deki 4 sandığa taşımak için çaba harcayacağız fakat hepsinin oy kullanabilmesi mümkün değil. Sadece Bornova'da 10 bin 560 kayıtlı seçmenimiz var. 19 Nisan'da bütün ilçelerimizden ve yakın illerimizden vatandaşlarımızı o gün okul bahçesindeki sandıklarımıza oy kullanmak üzere davet ediyoruz ve eminim o gün hep birlikte demokrasinin gereği olan oy kullanma hakkımıza nasıl sahip çıktığımızı Bulgaristan parlamentosuna göstereceğiz."

Lojistik destek ve hukuki mücadele mesajı

Seçim sürecinde vatandaşlara ulaşım ve lojistik anlamda tam destek vereceklerini duyuran Nursoy, yaşlı ve engelli bireylerin sandığa ulaştırılması için özel bir planlama yaptıklarını aktardı. Ayrıca Kiril alfabesi bilmeyen seçmenlere form doldurma konusunda yardımcı olacaklarını belirten Nursoy, sözlerini şöyle noktaladı: "Şubelerimizdeki arkadaşlarımız bu kişileri tespit ederek en yakın sandığa götürecek. Ayrıca Kiril alfabesine hakim olmayan vatandaşlarımıza dilekçe doldurma konusunda okul bahçelerinde yardımcı olacağız. Bizleri AB dışında olan ülkelerin vatandaşları diye ayırmak, bizlere karşı bir tutumdur ve ötekileştirmektir. Bizler Bulgaristan'ın vazgeçilmez birer unsuru olmaya devam edeceğiz. Atalarımız, ecdadımız oralarda. Halen çok büyük ticari bağlarımız, kültürel varlıklarımız ve akrabalarımız var. Bu sandık kısıtlamasını seçim öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıyacağımızı daha önce beyan ettik, yine beyan ediyoruz. 19 Nisan'da tüm soydaşlarımızı sandığa giderek o coşkuyu sağlamaya davet ediyorum."