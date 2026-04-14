Son Mühür / Yağmur Daştan İzmir ve Türkiye gündemine yerleşen belediyelerdeki bankamatik olaylarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uşak belediyesinde ortaya çıkan yolsuzluk, belediyeye alınan liyakatsiz kadrolar ve Özkan Yalım'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan olay Bornova Belediyesi'ne sıçramış ve Özkan Yalım'ın belediye çalışanının sevgilisinin burada işe alındığı ortaya çıkmıştı.

Daha sonra Gündem Masası'nda Kemalpaşa ilçe başkanıyla ilgili beledeki tartışmalı işe alım ve aynı kişinin eşinin Uşak belediyesinde tartışmalı bir şekilde işe girdiği ortaya çıkmıştı. Duayen gazeteci Çölmekçi Gündem Masası'nda bu hafta bu olayların neticesinde gerçekleşen soruşturmalardaki son gelişmeleri aktardı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca'nın gündeme getirdiği Gaziemir belediyesindeki yeni bankamatik iddiasını paylaşan Çölmekçi bu olayın üzerinden diğer belediyelerdeki SGK soruşturmalarını da aktardı.

İşte, Hasan Çölmekçi'nin Gündem Masası'nda paylaştıkları:

AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi ve aynı zamanda Büyükşehir Ak Parti’nin grup sözcüsü Uğur İnan atmaca bir paylaşım yapmış. Yalçın Barçın Ulutaş, bu ismi kafamıza kazıyarak devam edelim. 15 Aralık 2025’te Özel kalem müdürü olan istisnai kadroda memur yapılmak üzere başvurusu alınmış, daha sonra atanmış bu kişinin görevini fiilen yerine getirip getirmediğini soruyor. Hatta bu kişinin Veli Ağbaba’ya da yakınlığı var. Bir şeyi araştırmadan sormaz Uğur İnan Atmaca biliyorsunuz. O cevabını bilerek soruyor. Buna rağmen cevap alamıyor. Bunu Büyükşehir‘de de soruyor bu isim daha önce yine aynı şekilde bir belediyede daha gündeme geliyor. Fakat o belediye başkanı bunu reddediyor, kabul etmiyor. Bu adamın işine gelmediği ve bankamatik olduğu söyleniyor Uğur İnan Atmaca.''

Kemalpaşa ve Uşak olayı

Geçen hafta Kemalpaşa demiştik. Kemalpaşa‘yla ilgili geçen konuşmamızdan sonra bir açıklama yaptı Kemalpaşa ilçe başkanı CHP’nin, dedi ki yalan söylüyorlar ve onları dava edeceğim. Ama bilmiyor ki Uşak belediyesinde Uşak SGK‘nın bir soruşturma yürüttüğünü... Ve soruşturmanın yanıtı gelmeden ya da rapor hazırlanmadan diyorlar ki nasıl sen biliyorsun bunun orada çalışmadığını... SGK kayıtları var orada çalışıyor gözükor... SGK kayıtlarında var bu. Bir buçuk senedir çalıştı diyor kayıtlar ama gidip gitmediği belli değil. Yani bankamatik olup olmadığını da raporlayıp ortaya çıkaracaklar. Ama Bornova’da bankamatik olduğu ortaya çıkmış. Buna bir şey demiyor beyefendi... Bankada dört ay çalışmış dört ay çalışması zamanında işe gitmemiş... Bu Sezen Yılmaz'ı SGK raporla tespit ediyor. Tespit ettikten sonra belediyeye yazı gidiyor. Yazıda diyor ki 'siz bu kişiye işe gelmeden para ödemişsiniz, bunları geri isteyeceksiniz' Öte yandan, sağlık kuruluşlarından yararlanmıştır bu yararlandığı hastane masraflarını alacağız geri biz. SGK olarak 'üç savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Olmayan birini SGK‘lı göstermekten hem belediyeye hem Sezen Hanım’a... Sezen hanım da galiba CHP’nin kadın Kolları’nda yöneticiymiş... Ayrıca, SGK bu durumdan ötürü ceza yazıyor. Faiziyle alacak parayı yani.

''Uşak listesi kabarık...''

''Beyefendi buna hiç dokunmuyor diyor ki size dava edeceğim. Rapor var ortada... Şimdi Uşak’da rapor gelince ne diyecek bunlara. Baksın kendisiyle ilgili de soruşturma açılmış. Ve şunu da söyleyeyim size, işe ne zaman gittiği ve ne zaman geldiği çıkacak ortaya. Uşak listesi kabarıkmış zaten... Sezen hanımın orada çalıştığına dair iddialar var. Raporlar hazırlanınca var mı yok mu ortaya çıkar. Uşak listesi de gerçekten kabarık... Ne kadar sürer onu da bilemeyiz, dışardan mı çalıştı SGK’da mı çalıştı? Onu da araştırıyorlarmış... Oradan maaş alıp olmadığını...''

''Uşak Belediyesi'nde çalıştığını iddia ediyoruz dedik, soruşturma açıldı...''

''Dedi ki Ahmet Yılmaz beyefendi, 2025 beşinci ayda işten çıkmış, şu an sigortalı değil, ne demek bu işten çıkmış? Bu ne zaman ilçe başkanı oldu? 2023 ne zaman çıkmış biz de oradan 2025 beşinci ayda hani sen göreve geldiğinde ayrılmıştın? Biz bunları iddia ettiğimizde dava açacağım dedi, biz de diyoruz ki SGK‘nın kayıtları orada eşinle ilgili de iddialar var dedik. Uşak Belediyesi'nde çalıştığını iddia ediyoruz dedik, soruşturma açıldı. Uşak SGK‘nın müfettişleri şu an incelemede ne kadar süreceği belli değil. O kadar çok kayıt var ki... Onu onlar şimdi inceliyorlar. Sezen hanım orada sigortalı mı çalıştı dışarıdan mı çalıştı? Onu da çıkarıp raporla belirleyecekler. Biz bunu söyledik aldığımız duyumları buradan söyledik. Bize dava da açabilirsiniz. Her şey ortaya çıkacak''