Yağmur Daştan / Son Mühür - Belediyelerde acil ve istisnai durumlar için yasal bir kolaylık olarak sunulan avans uygulaması ile doğrudan temin ihaleleri, son dönemde amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle tartışmaların odağına yerleşti. Denetim eksikliğinden faydalanan bazı kişilerin, bu yöntemlerle zimmetine para geçirdiği iddiaları kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Gündem Masası'nda ele alınan bu konuyla ilgili konuşan usta kalem Hasan Çölmekçi bu usulsüzlüklerin yasal sınırları aşması durumunda, sorumlular hakkında doğrudan zimmet suçu kapsamında ağır hukuki yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.

Doğrudan temin sisteminin tek bir firmaya birden fazla iş verilmesi ve küçük ölçekli işlere fahiş rakamlar ödenmesi şeklinde suistimal edilmesinin son örneği ise Çeşme’de yaşandı. Bir basın kuruluşuna tek bir günde ihale çıkılması, sözleşme imzalanması ve işin aynı gün bitirilerek 375 bin TL ödenmesi yerel siyaseti hareketlendirdi. Duyurusu iki buçuk ay sonra yapılan bu şüpheli işleme tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen, Çeşme Belediyesi'ni kamuoyunu net bir biçimde bilgilendirmeye davet etti ve konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Menderes Belediyesiyle ilgili de doğrudan temin skandalı yaşanmış ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen bir tanıtım ihalesi tepki çekmişti. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kapsamında ilçenin reklamını yapmak amacıyla belediye bütçesinden 385 bin TL ödenerek bir video klip hazırlatıldı. Ancak yüksek maliyetiyle dikkat çeken ve tasarruf tedbirlerinin hiçe sayıldığı eleştirilerine neden olan bu tanıtım filmi, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra yalnızca 174 beğeni alarak beklenen etkiyi yaratmaktan uzak kaldı.

Duayen gazeteci Çölmekçi Gündem Masası'nda tüm bu yaşananları sert bir dille eleştirdi ve şunları söyledi

''Yasa dışına çıkarsa yönetim yaparken ya da emekçinin hakkını zamanında veremezse bunlar ayyuka çıkar işte avans almalar bilmem neler... Bunlar kötü niyetli insanların işi... Böyle bir şey varsa tabi zimmet çıkar. Zimmet çıkarsa da başını belaya sokar... O yüzden çok dikkatli olmaları gerek.''

Çölmekçi'den sert sözler...

“Bu skandal tabii ki etik değil. Başlı başına bir rezillik. Ama öbür tarafta bakıyorum, bir sosyal medya hazırlanması için senin basın büron var. Ben o basın büronun istediği zaman onların yaptığı sosyal medya paylaşımını hazırlayabileceğini düşünüyorum. Senin elinde çok önemli makinelerin var. Kameran var, ekibin var. Tüm belediyelerin böyle ekipmanları da var; kamerası var, fotoğraf makinesi var vs.''

''Belgeleri, faturaları gözlerimle gördüm…''

''Niye o zaman başka firmalarla, başka şeylerle anlaşıyorsun? Hadi ilanları anlarım. İlan çıkabilirsin. Çünkü gazetelerin yaşaması için bu gerekli. Ama sen kalk sosyal medya çekimlerini bir gazeteye yaptır ve ona 975 bin lira, 375 bin lira ihaleleri çık, teminle al. Bu bir kıyak değil de nedir? Herkese sen kıyak yapıyorsun o zaman. Baktım, şaşırdım vallahi. Belgeleri, faturaları gözlerimle gördüm… ‘Bu nasıl ne böyle? dedim.''