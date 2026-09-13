Son Mühür- Türkiye genelinde başlatılan geniş kapsamlı "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir basın açıklaması yapılarak kentteki detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve ilgili genelge doğrultusunda yürütülen soruşturmalar; İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin olmak üzere 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan bir ağa dayanıyor. Ülke genelindeki operasyonlarda toplam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem yürütülürken, MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışından yüksek tutarlarda fon aktarıldığı da tespit edildi.

İzmir'deki operasyonun detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’nun 13.09.2026 tarihli açıklamasına göre, toplumun huzur ve sükûnetini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya paylaşımlarıyla "Müstehcenlik" ile "Fuhşa Teşvik, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirilirken, ilçelere göre tespit edilen şüpheli dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Konak: 12 şüpheli

Buca: 5 şüpheli

Karşıyaka: 3 şüpheli

Bornova: 2 şüpheli

Karabağlar: 1 şüpheli

Menemen: 1 şüpheli

Toplam 24 şüpheli bulunuyor

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği vurgulandı.