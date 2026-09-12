Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde belediyenin kaldırım çalışması sırasında ilginç görüntü ortaya çıktı. Bir yandan ekiplerin sürdürdüğü yol ve kaldırım çalışması düzenlemesi, diğer yandan ise düğün için bir araya gelen vatandaşlar aynı sokakta buluştu. Çalışmaların sürdüğü bölgede düğün konvoyu ve davetlilerin bulunması renkli anlara sahne olurken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye Başkanı Eşki paylaşımında, " Mutluluğa giden yolları yapıyoruz..." ifadelerini kullanarak yaşanan tesadüfü esprili bir şekilde takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde kaldırım taşlarının yenilendiği ve bazı bölgelerde çalışmaların devam ettiği görülürken, hemen yanında ise düğün için toplanan kalabalık, gelin ve damat dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü, belediye çalışması ile düğün telaşının aynı anda yaşandığı sıra dışı bir anı olarak kaldı. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin paylaşımı sosyal medyada da dikkat çekerken, 'mutluluğa giden yol' ifadesi çalışmanın ve düğün atmosferinin bir arada bulunduğu görüntülere farklı bir anlam kattı. Bornova'da günlük yaşamın içinden çıkan renkli görüntü belediye hizmetlerinin devam etmesi ile hayatın da tüm canlılığıyla sürdüğünü gösterdi.