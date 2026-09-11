Son Mühür/ Emine Kulak - Dominik Cumhuriyeti’nin Yeniden Kuruluş Günü (Dia de la Restauración) ile İzmir’deki Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’nun açılışı dolayısıyla Bornova’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dominik Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ve İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona iş dünyasının, akademik ve kültürel camianın temsilcileri, İzmir ve çevresinde yaşayan Dominik toplumunun üyeleri katıldı.

Konsolos Özekinci: Katkıda bulunmayı hedefliyorum

Görev süresi boyunca çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediğini etkinlikteki konuşmasında söyleyen İzmir Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Recep Özekinci, “Bu görevi sadece diplomatik sorumluluk olarak görmüyorum. Benim için gerçek anlamı Türkiye ve Dominik arası yeni köprüler kurmak ülkeler arasında var olan dostluğu daha da güçlendirmektir. Ticaret, sanayi ve turizmde bilişimcilik ruhuyla İzmir bu amaç için mükemmel bir zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle görev sürem boyunca özellikle diplomatik ilişkilerin, ticaretin, yatırımın, turizmin, iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyorum” dedi

Büyükelçi Lora: Büyükelçilik, konsolosluk ülkenin halkını temsil eder

‘Bir Büyükelçilik veya Konsolosluk bir ülkeyi temsil eder’ diyen Dominik Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, “ Ülkemiz için derin anlam taşıyan iki önemli olayı, Dominik Cumhuriyeti'nin Restorasyonu'nun 163. yıl dönümü ve İzmir Fahri Konsolosluğu'muzun açılışını bir arada kutladığımız bu anlamlı gecede, bu tarihi ve güzel İzmir şehrinde sizlere hitap etmekten büyük bir onur duyuyorum. Bunlar iki ayrı olay olsa da ortak bir düşüncede birleşmektedir: Cumhurriyetimizin kararlılığının pekiştirilmesi ve dünyaya açılımı. Aramızda bulunan Dominik toplumu mensuplarına bu gece özel selamlarımı iletmek isterim.

Bir Büyükelçilik veya Konsolosluk bir ülkeyi temsil eder, ancak her şeyden önce o ülkenin halkını temsil eder. Bu nedenle, bu yeni Fahri Konsolosluk aynı zamanda sizlere aittir. Dominiklilerin rehberlik ve destek bulabileceği; ülkemizle, kültürümüzle ve kimliğimizle olan bağlarını koruyabileceği bir yuva olmasını arzu ediyoruz. Bir Dominikli nerede olursa olsun, Dominik Cumhuriyeti de oradadır.

Bu gece Dominik toplumumuz, geleceğimizi inşa ederken tarihimizi kutlamak üzere Türk dostlarımızla bir araya geliyor” dedi

