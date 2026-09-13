Son Mühür / Yağmur Daştan - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, bugün 15’inci Olağan İl Kongresi’ni yapıyor. İzmir’in 30 ilçesinde kongrelerini tamamlayan MHP, “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temasıyla Balçova’daki Kaya Termal Tesisleri’nde kongresini gerçekleştiriyor.

Kongreye katılanlar dikkati çekti

Kongreye MHP İzmir İl Kongresi'ne MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir eski milletvekili Hasan Kalyoncu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Bergama Belediyesi’nin YENİ Partili Belediye Başkanı Tanju Çelik, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Yalçın Ata, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve hemşehri dernekleri temsilcileriyle partililer katıldı.

Alkış ve sloganlarla salonu girdi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, salonu alkış ve sloganlar eşliğinde coşkulu bir giriş yaptı. İl Başkanı Şahin, kongreye katılanları selamladı.

MHP İzmir’de 2018 yılından bu yana il başkanlığını yürüten Veysel Şahin, bugün yapılacak kongrede yeniden aday olacak. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kongrede, 600 delegenin ise oy kullanacağı belirtildi.

Kongrenin divan başkanlığına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu seçildi.

MHP Lider Bahçeli’nin mesajı okundu

Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İzmir İl Kongresi için gönderdiği telgrafı okudu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il kongrelerine gönderdiği mesajda birlik, beraberlik ve kararlılık vurgusu yaptı. Bahçeli mesajında, "Efendim, bildiğimiz üzere, 27 Nisan 2024 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar doğrultusunda, 15. olan kongre sürecimiz, 7 Mayıs 2024 tarihinde Kuvay-ı Milliye ruhunun ilk kıvılcımının yakıldığı, milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun ilk adım ilçemizde başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Kutlu iradenin tecellisidir”

Kongrelerin önemine değinen Bahçeli, "Çünkü bizim kongrelerimiz; birliğin, kucaklaşmanın, kardeşliğin ve Türk milletinin istikbaline adanmış bir yüksek ülkünün bulunduğu kutlu bir irade tecellisidir” dedi.

"Siyasi tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz” mesajıyla devam eden MHP Lideri Bahçeli, “Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk milletinin asrı yapmak, devletimizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin refahını artırmak, ülkemizi bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma taşımak ortak ülkümüzdür. Bu kapsamda, terörsüz Türkiye hedefi sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir” açıklamasında bulundu.

Bahçeli mesajını şu sözlerle tamamladı: "Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Bey'i ve ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan dava büyüklerimize, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. İl kongremizin birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini temenni ediyor, kongrelerimizden çıkacak iradenin partimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığı'nın üç senelik faaliyet raporu ve mali raporu okunarak ibra edildi.

İşte, MHP İzmir il Başkanlığı'nın 15'inci Olağan İl Kongresi Yönetim Kurulu listesi: