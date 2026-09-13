Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’nın Yakaköy mahallesinde 20 dönümlük bir arazi. Bir yanda elleri toprakta muhtarlar, diğer yanda kasalara dolan ilk mahsuller. Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Dayanışma Bostanı’, Başkan Ömer Eşki ve mahalle muhtarlarının katıldığı mesaiyle kapılarını açtı. Tarlada üretilen zehirsiz gıdalar doğrudan dar gelirli ailelerin sofralarına gidecek.

Zehirsiz gıda yola çıktı

Bostanda kimyasal ilaca ya da sentetik gübreye yer yok. Her şey tamamen doğal. Dalından koparılan domatesler, biberler ve patlıcanlar tarlada hiç beklemeden kasalanıyor. Adres belli: Kent Marketler. Doğrudan Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren bu marketler aracılığıyla sağlıklı gıda, ekonomik zorluk çeken ailelerin mutfağına ücretsiz giriyor. Sistem basit ama etkili; toprak veriyor, belediye ulaştırıyor, vatandaş doyuyor.

Muhtarlardan tam destek: "Mahallelere can suyu"

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren ekip, hasat mesaisinin ardından kahvaltı sofrasında buluştu. Başkan Ömer Eşki hedeflerini net özetledi. Toprağın bereketini halkla paylaşmak için yola çıktıklarını belirten Eşki, muhtarları mahallelerdeki en önemli yol arkadaşları olarak tanımladı. "Topladığımız her mahsulün arkasında güçlü bir ortak akıl var" dedi.

Muhtarlar da sahada ve projeden umutlu. Tarladaki üretimin özellikle kriz ortamında dar gelirli vatandaşa büyük bir nefes aldıracağını belirttiler. Onlara göre bu somut tarım hamlesi, geçim sıkıntısı çeken mahallelere adeta can suyu olacak.

Şehrin merkezinde kadınlara özel parseller

Yakaköy’deki kırsal tarım hamlesi işin sadece bir yüzü. Asıl hamle şehir merkezinden geldi. Belediye, ilçe merkezindeki atıl yeşil alanları üretime açtı ve bu yeni bostanları doğrudan kadınlara tahsis etti.

Kadınlar artık kendi gıdalarını üretiyor. Beton binaların arasında toprakla uğraşırken hem şehrin stresini atıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş komşuluk bağlarını diriltiyorlar. Sosyal belediyecilik teoride kalmıyor; Bornova'da dayanışma ağı, kadınların ellerinde sokak sokak büyüyor.

