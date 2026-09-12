Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Enternasyonel Fuarı, geçtiğimiz hafta cumartesi günü kapılarını 95. kez ziyaretçilerine açtı. İzmir Fuarı misafirlerine yarın, 9. gününde kapılarını kapatacak. Fuara ünlü sanatçılar katıldı, eğlence tavan yaptı. Ancak taksici esnafının beklentileri boşa çıktı. Fuarın açıldığı günden bu yana İzmirli taksiciler sadece bir konser günü vızır vızır işledi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, fuarın esnaf üzerindeki ekonomik etkisinin geçmiş yıllara kıyasla azaldığını ifade etti.

“Geçmiş yıllara göre çok zayıf”

Fuar’ın taksici esnafına etkisi geçmiş yıllara göre zayıf kaldığını belirten Oda Başkanı Özkan, “Fuarın çok az diyebilecek kadar etkisi oldu. Hemen hemen çok az. Bir coşku yok. Katılım çok yok. Önemli sanatçıların, bir iki akşam konseri olduğu akşamlarda etki oldu. Geçmiş yıllara göre çok zayıf” dedi.

“Sadece bir konserde hareket oldu”

Eskiden Basmane kapısı önünde 50 aracın sıra yaptığını bu yıl ise araç sayısının 7’ye düştüğünü söyleyen Oda Başkanı Özkan, “Bir tane konserde biraz hareket oldu. Onun dışında olmadı. Eskiden biz Basmane kapısı önünde en az 40, 50 aracımız sıra yapardı. Şuan bu sayı aşağı yukarı bu sayı 7,8 araca geriledi. Çok yığılma ve kalabalık olmadığından dolayı” diye konuştu.

Kültürpark’ın 3 kapısı için geçmiş dönemlere göre değerlendirme

Kültürpark’ın 2 kapısının yanı sıra diğer 3 kapısında da taksi talebinin olmadığını söyleyen Oda Başkanı Özkan, “Lozan Kapısı ve Montrö Kapısının olduğu aks, genelde Bornova ve Karşıyaka istikametine işliyor. Karşıyaka ve Bornova’da oturanlar Lozan ve Montrö kapısından çıkıyor. Dolayısıyla bu yüzden toplu ulaşım araçları Lozan ve Montrö kapısında olduğu için vatandaşın talebi toplu ulaşıma daha fazla oluyor. Diğer Basmane, Kahramanlar, 26 Ağustos kapısı geçmiş dönemlerde taksinin oldukça fazla kullanıldığı kapılardı. Fakat bu kapılarda bu sene maalesef çok fazla yığılma ve talep olmadı” dedi.