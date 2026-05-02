Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de gastronomi sektörü, Olivtech Fuarı ile bir kez daha Gaziemir’de bir araya geldi.

Fuar İzmir’de gerçekleşen büyük buluşma, yalnızca zeytinyağı ve süt ürünlerini sergilemekle kalmıyor sektörün gelişimi uzmanların değerlendirmeleriyle ele alınıyor.

Özellikle kooperatifleşme ve yerel üretim vurgusunun öne çıktığı organizasyonda, Ege’nin "sıvı altını" zeytinyağından, sofraların vazgeçilmezi süt ürünlerine kadar her kısım detaylıca ele alınıyor.

"Yerel kalkınmayı önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz"

Fuarın en çok ilgi gören oturumlarından biri olan “Zeytinin Yolculuğu: Kalite, Verim ve Gelecek” de, İzmir’in tarım stratejisi konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, zeytinin bu topraklar için yalnızca bir ağaç olmadığını söyleyerek,

"Zeytin sadece bir tarım ürünü değil, bu coğrafyanın kültürü, ekonomisi ve geleceği. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiyi güçlendiren, kooperatifleri destekleyen ve yerel kalkınmayı önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Kooperatiflerimizin daha güçlü hale gelmesi, üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önemde.

Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Zeytin Konseyi’nde, İzmir’in ve Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında güçlü bir konumda olduğu, ancak asıl hedefin katma değerli üretimi artırmak ve markalaşmak olduğu net şekilde ortaya kondu. En önemli başlıklardan biri de sektör genelinde kalite standardizasyonunun sağlanması." dedi.

Üngür aynı zamanda, 2026 yılı için tarıma 1,4 milyar TL’lik büyük bir bütçe ayırdıklarını ve doğrudan kooperatiflerden yapılan alımların üreticiye destek olduğunu belirtti.

"Zeytinin anavatanı Türkiye’dir"

Gödence’den gelen usta isim Çağatay Özcan Kokulu, yerel idarelerin tarımdaki rolünü farklı bir açıdan değerlendiren Kokulu,

"Gödence’de, tarımsal amaçlı kooperatiflerin yerel yönetimlerle birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu bizzat deneyimledik.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu noktada adeta bir bakanlık gibi çalışıyor. Üreticiye dokunan, sahayı bilen ve çözüm üreten bir yaklaşım sergiliyor.

Zeytinin anavatanı Türkiye’dir ve özellikle Kuzey Ege, Edremit bölgesi bu anlamda çok özel bir yere sahiptir. Bu değeri koruyarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

"Doğru zamanda hasat, büyük önem taşıyor"

Kaliteli bir zeytinyağı için yalnızca iyi bir ağaca sahip olmanın yetmediğini hatırlatan uzmanlar, teknik ayrıntıların önemine dikkat çekti.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ayla Mumcu, hasat sorunlarının geri dönüşü olmayan kayıplara neden olduğunu belirterek,

"Zeytin kesinlikle yere düşmeden, mümkün olduğunca elle hasat edilmeli. Hasadın erken ya da geç yapılması da doğrudan kaliteyi etkiler.

Bu nedenle doğru zamanda hasat, büyük önem taşıyor. Zeytin ve zeytinyağında taklit ve tağşişe karşı güçlü bir altyapıya sahibiz. Tüm bu süreçlerin doğru yönetilmesi kaliteyi güvence altına alıyor." uyarısını yaptı.

Bademli Kooperatifi Başkanı Hurşit Nallı ise üreticinin vizyonunu genişletmesi gerektiğini şu cümleyle vurguladı:

"Bir üreticinin sadece bahçesindeki iyi bakım artık yeterli değil, imalat süreçleri de en az üretim kadar önemli. Zeytinyağında kaliteyi yükseltmek için tüm zincirin doğru yönetilmesi gerekiyor."

"Süt dağıtım projeleri güvenilir gıdaya erişimini artırdı"

Fuarın bir diğer kısmında ise süt sektörü incelemeye alındı. Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, özellikle "Süt Kuzusu" gibi projelerin yarattığı sistemin önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı,

"İzmir’de belediye ve kooperatif iş birliğiyle uzun yıllardır uygulanan süt dağıtım projeleri hem üreticiyi güçlendirdi hem de toplumun sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini artırdı. Bu yapı doğru bir yapı ve tüm ülkeye örnek olmalı."

Tire Süt Kooperatifi’nden Fatih Karataş ise üretici odaklı bir sistemin devamlılığın tek anahtarı diyerek, "Üreticinin olmadığı yerde tüketiciden bahsedemeyiz. Planlı üretim ve sürecin doğru yönetilmesi bu işin temeli.

İzmir’de ortaya çıkan model Türkiye için önemli bir örnek; belediyeler kooperatiflere sahip çıktığında üretici, kooperatif ve yerel yönetim aynı hedefte buluşuyor ve bu da sahada karşılığını buluyor." ifadelerini kullandı.

Ege lezzetleri sunuldu

Fuar yalnızca teorik tartışmalarla sınırlı kalmadı. Mutfak Atölyesi bölümünde şefler, geleneksel Ege lezzetlerini modern detaylarla birleştirdi.

Şef Özlem Mekik’in koordinatörlüğünde hazırlanan "Çağla bademli ballı Ege otları harmanı", ziyaretçilere tam bir lezzet şöleni sunarken, yerel ürünlerin gastronomi turizmindeki gücünü bir kez daha gösterdi.