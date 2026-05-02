Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ziyarete açılan MAST İzmir Boat Show, bu yıl da denizseverleri Fuar İzmir’de bir araya topladı.

İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleşen fuar, dördüncü kez sektörü bir araya getiriyor. Açılışından bu yana her geçen gün daha fazla ziyaretçilerini kabul eden organizasyonda, üçüncü gün geride kalırken stantlardaki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

350’den fazla tekne görücüye çıktı

Fuar İzmir’in A ve B hollerini dolduran organizasyonda, boyları 3 metreden başlayıp 15 metreye kadar çıkan 350’nin üstünde deniz aracı sergileniyor.

Motor yatlardan sandallara, gelişmiş deniz ekipmanlarından aksesuarlara kadar çok sayıda ürünün sunulduğu fuarda yerli üretim oranı dikkat çekti. Sergilenen ürünlerin yaklaşık yüzde 70’i yerli üretim.

Seçenekler her bütçeye uygun

Fuar yalnızca profesyonelleri değil, hayalindeki tekneye kavuşmak isteyenleri de misafir ediyor. Teknelerin fiyatları 100 bin liradan başlayıp üst segmentte 30 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Ziyaretçiler arasında aracılardan, tasarımcılara, toptan alım yapan bayilerden yalnızca hafta sonunu deniz havasıyla geçirmek isteyen vatandaşlara kadar herkes stantları yakından inceliyor.

Pazar günü sonra erecek

Halka açık olan MAST İzmir Boat Show, her gün saat 11.00’de açılan fuar, akşam 19.00’a kadar ziyaret edilebiliyor. Organizasyon 3 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da bitecek.