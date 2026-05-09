Tüm Türkiye'de yolcu taşımacılığı yapan firmaların çatı örgütü konumundaki Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, katlanarak artan maliyetleri gerekçe göstererek bilet fiyatlarına ülke genelinde geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında bir zam yapılması için yetkili kurumlara acil başvuruda bulundu. Ulusal çapta uygulanması beklenen bu genel fiyat artışından, öğrenci ve çalışan nüfusunun oldukça yoğun olduğu, her bayram büyük bir seyahat sirkülasyonu yaşayan İzmir'in de doğrudan etkilenmesi öngörülüyor.

Küresel Enerji Krizi Otobüs İşletmecilerini Vurdu

Sektör temsilcilerini böylesine acil bir zam çağrısı yapmaya iten ana unsur, küresel ölçekteki enerji darboğazı oldu. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında, İran eksenli tırmanan jeopolitik gerginlikler ve dünya petrol ticaretinin geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını adeta ateşe verdi. Bu küresel şok, yurt içindeki akaryakıt pompalarına üst üste gelen sert motorin zamları olarak yansıdı. Ülke genelinde çok uzun mesafeli seferler düzenleyen seyahat firmaları, artan yakıt giderlerinin elde edilen bilet gelirlerini tamamen erittiğini ve işletmelerin bu şartlar altında operasyonel faaliyetlerini sürdürmesinin imkansız hale geldiğini belirtiyor.

Bir Deponun Maliyeti 25 Bin Liraya Ulaştı

Ulaşım esnafının yurdun dört bir yanında yaşadığı bu derin çıkmazı rakamlarla ortaya koyan isim ise Ankara Otobüsçüler Derneği Başkanvekili Metin Önal oldu. Taşıma faaliyetlerinin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Önal, standart bir yolcu otobüsünün sadece yakıt deposunu tamamen doldurmanın an itibarıyla 25.000 Türk Lirası gibi devasa bir rakama ulaştığını kamuoyuna duyurdu. Önal'ın bu çarpıcı açıklaması, İzmir bölgesi başta olmak üzere tüm Anadolu'daki taşımacılık esnafı tarafından da doğrulanıyor. Sektör mensupları; mazot fiyatlarının yanı sıra mecburi periyodik bakımlar, otoyol ve köprü geçiş bedelleri ile yükselen personel giderleri hesaba katıldığında, talep edilen fiyat güncellemesinin sektörün ayakta kalabilmesi adına artık bir zorunluluk olduğunu savunuyor.

Milyonların Gözü Başkentten Çıkacak Kararda

Bayram tatili için yolculuk telaşının hızlandığı şu günlerde, tüm Türkiye'nin ve İzmirli vatandaşların gözü kulağı Ankara'daki ulaştırma otoritelerinden gelecek resmi karara çevrilmiş durumda. Federasyonun masaya koyduğu yüzde yirmilik artış talebinin onaylanıp onaylanmayacağı çok kısa bir süre içinde netlik kazanacak. Ekonomi uzmanları ise, Orta Doğu sularındaki gerilim yatışmadıkça ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma durulmadıkça taşımacılıktaki enflasyonun süreceğini; bu durumun sadece yolcu otobüslerini değil, gıda sevkiyatından lojistik ağlara kadar her alanı vurmaya devam edeceğini öngörüyor. Olası bir zam kararından etkilenmek istemeyen vatandaşlar, ülke genelinde olduğu gibi İzmir'deki bilet satış noktalarında da şimdiden biletlerini garantiye almak için yoğunluk oluşturmaya başladı.