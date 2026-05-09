Spor yayıncılığının usta ismi Ertem Şener, son dönemde fit görüntüsüyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Tam 108 kilodan 76 kiloya düşen Şener'in bu büyük değişimi, takipçileri tarafından mercek altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili çıkan spekülasyonlara katıldığı bir programda yanıt veren başarılı sunucu, kilosunun büyük bir kısmını fiziksel bir hastalık yüzünden değil, yaşadığı derin bir evlat acısı ve yas süreci nedeniyle kaybettiğini paylaştı. Sosyal medyada "Ertem Şener zayıflama sırrı" olarak aratılan konunun perde arkasından herkesi duygulandıran bir veda hikayesi çıktı.

ERTEM ŞENER KAÇ KİLO VERDİ VE NASIL ZAYIFLADI?

50 yaşındaki ünlü sunucu Ertem Şener, Kasım ayından bu yana geçen 6 aylık süre zarfında tam 32 kilo vererek 108 kilodan 76 kiloya kadar düştü. Fazla kiloları nedeniyle günlük hayatında büyük zorluklar çektiğini itiraf eden Şener, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma gelmiştim. Sürekli terliyordum ve gömleklerim olmuyordu" diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı. Zayıflama sürecinin doktor kontrolünde ve sağlıklı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Şener, fit görünümüne kavuşsa da bu sürecin psikolojik boyutunun çok daha ağır olduğunu ifade etti.

ERTEM ŞENER HASTA MI, KANSER Mİ? ÜNLÜ SPİKERDEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Hızla kilo vermesi nedeniyle hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da son noktayı koyan Ertem Şener, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Hakkındaki asılsız söylentilere yanıt veren ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek takipçilerinin yüreğine su serpti. Ancak zayıflığının sadece bir diyet sonucu olmadığını, yaşadığı ruhsal çöküntünün metabolizmasını etkilediğini dile getiren Şener, halk arasında yayılan kötü hastalık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti.

ERTEM ŞENER’İN ANNESİNE NE OLDU? "KEŞKE KANSER OLSAYDIM DA ANNEM YAŞASAYDI"

Zayıflama sürecindeki asıl kırılma noktasının annesinin vefatı olduğunu söyleyen Ertem Şener, yaptığı açıklamalarla herkesi duygulandırdı. Verdiği 32 kilonun yaklaşık 15 kilosunun annesini kaybetmenin verdiği acıyla gittiğini belirten Şener, "Annemin vefatı benden çok şey götürdü. Onu ellerimle mezara koydum, hastaneden çıkaracağıma dair söz vermiştim ama tutamadım" dedi. İnsanların "Kanser misin?" sorularına sitem eden ünlü sunucu, "Keşke ben kanser olsaydım, keşke ben hasta olsaydım da annem bugün hayatta olsaydı" sözleriyle yaşadığı büyük özlemi ve acıyı paylaştı. Her gün annesi için gözyaşı döktüğünü anlatan başarılı spikerin bu itirafları izleyenlerin yüreğini burktu.