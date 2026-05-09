İzmir'in saklı köyleri arasında en bilinmeyenler genelde Ödemiş, Bergama, Karaburun ve Urla'ya bağlı. Bazıları üç haneye düşmüş, bazıları zeytinyağı ve şarap üretimiyle ayakta kalmış. Hepsi de turistik kalabalıktan uzak kalmayı başarmış.

İzmir'in saklı köyleri arasında hayalet köy Lübbey nerede

Ödemiş'e bağlı Lübbey, Bozdağlar'ın yamaçlarına kurulmuş bir Yörük köyü. Resmi olarak yalnızca üç kişinin yaşadığı bu yerleşim, "hayalet köy" lakabıyla anılıyor. Köydeki 54 ev ve minaresiz cami 2016 yılında tescillendi. Osmanlı döneminde askerlerden kaçan eşkıyaların sığınağı olduğu rivayet ediliyor.

Köyün taş evleri birbiriyle aynı hizada olmadığı için her biri ayrı bir manzaraya açılıyor. Hafta sonları Ödemiş ve İzmir'den gelen ziyaretçilerle hareketleniyor; fotoğrafçıların gözde adresi haline gelmiş.

Urla'nın gizli rotaları neler vaat ediyor

Özbek Köyü, Urla çıkışında küçük bir tabelayla bulunuyor. İsmini bölgeye yerleşen Özbek muhacirlerinden alan köy, taş evleri, dar sokakları ve sahiliyle adeta bir film setine benziyor. Meydanındaki Özbek Hamamı ve Osmanlı'dan kalma Tarihi Taş Köprü, bin yıllık geçmişin izlerini taşıyor.

Barbaros ise Urla'ya yarım saat mesafedeki bir Türkmen köyü. Köye adım atar atmaz "oyuk" denilen korkuluklar karşılıyor ziyaretçiyi. Her yıl haziran ayında düzenlenen Oyuk Festivali, üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oluyor. Bademler ise Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna ev sahipliği yapıyor; Susuz Yaz filmi de burada çekildi.

Karaburun yarımadasında hangi köyler keşfedilmeyi bekliyor

Saip Köyü, Karaburun'a 3 kilometre mesafede sessiz bir yerleşim. Bir dönemin ticaret merkeziymiş, mübadeleyle birlikte nüfus azalınca durulmuş. Köyün kır kahvesi, 40 farklı çeşit reçelle hazırlanan kahvaltısıyla nam salmış.

Kösedere, antik bağcılık mirasına sahip çıkan bir köy. Her yıl ağustosun üçüncü haftasında Üzüm Festivali düzenleniyor. Öküz Köftesi, Hurma Zeytini ve Kösedere mantısı gibi yerel lezzetleri tatmadan ayrılmamak gerekiyor. Mordoğan'a bağlı Kozbeyli ise 600 yıllık tarihi, Rumlardan kalma taş evleri ve dibek köy kahvesiyle saklı bir cevher.

Çeşme tarafında hangi köy slow food akımına başladı

Germiyan, Türkiye'de Slow Food hareketine katılan ilk köy. Çeşme merkeze 24 kilometre, Alaçatı'ya ise 15 kilometre mesafede. Köy sakinleri ekşi mayadan ekmek yapıyor, mevsiminde sebze yetiştiriyor, doğal ürünlerle geleneksel mutfağı yaşatıyor.

Ildırı ise Erythrai Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan bir SİT alanı. Tunç Çağı'na uzanan geçmişiyle, Athena Tapınağı kalıntıları ve denize hakim taş evleriyle hem tarih hem doğa arayanlar için ideal.