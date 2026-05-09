Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından kapsam dışında kalan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişliler için yeni bir umut kapısı aranıyor. Prim günlerini fazlasıyla doldurmalarına rağmen 58-60 yaş sınırına takılan çalışanlar, adaletin sağlanması adına kademeli bir geçiş sistemi talep ediyor. Sosyal mecralarda her gün gündem olan "2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik vurdu mu", "kimleri kapsayacak" veya "kademeli emeklilik şartları neler" gibi başlıklar milyonların ortak sesi oldu. Gözler şimdi Ankara'dan gelecek en ufak bir müjdeli haberde.

2026 KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE? MECLİS'TE ÇALIŞMA VAR MI?

Gündemi meşgul eden bu büyük beklentiye ve devasa talebe rağmen, şu an için 2000 yılı sonrası sigorta girişlileri kapsayan resmi bir kademeli emeklilik çalışması bulunmuyor. Ankara kulislerinde zaman zaman bireysel kanun teklifleri gündeme gelse de henüz yasalaşma veya komisyon aşamasına geçen somut bir adım atılmadı. Milyonlarca vatandaş, ilerleyen günlerde yetkili mercilerden gelebilecek olası yeni gelişmeleri anbean takip ediyor.

2000 VE 2008 ARASI SİGORTA GİRİŞLİLERİ YENİ SİSTEM KAPSAYACAK MI?

EYT trenini kaçıran ve 8 Eylül 1999 sonrası sisteme dahil olan vatandaşlar, mevcut 58 ile 60 yaş şartının adil bir şekilde esnetilmesini istiyor. Bu grubun en büyük talebi, işe giriş tarihlerine göre dengeli bir kademelendirme yapılması ve prim gününü dolduranların uzun yıllar yaş beklemeden emekli olabilmesi. Çalışanlar, seslerini duyurmak için her fırsatta kademeli emeklilik tablosunun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Milyonların merakla beklediği konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda oldukça net bir tablo çizdi. Emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik planlamadıklarını belirten Işıkhan, emekli olmak için gereken mevcut prim ve yıl şartlarının aynen devam edeceğinin altını çizdi.