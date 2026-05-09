Son Mühür- CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, İzmir'e geldi. Bir dizi temaslarda bulundu. CHP'li Nazlıaka, İzmir programı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Menderes İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Parti örgütleriyle bir araya gelen CHP'li Nazlıaka, ilçe yönetimiyle hem yerel çalışmalar hem de parti faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Nazlıaka sosyal medyada paylaşımında, ziyarette örgütlenme süreci, saha çalışmaları ve sosyal politikalar üzerine görüş alışverişi yapıldığını belirtti.

Örgüte teşekkür

CHP'li Nazlıaka ziyaret sonrası yaptığı sosyal medya açıklamasında, “Menderes ilçe başkanlığımızı ziyaret ettik. İlçemiz ve partimiz adına yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Dayanışmayı büyüten, umut veren samimi karşılamaları ve çalışmaları için örgütümüze teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.

Temel Conta'ya ziyaret

İzmir programı kapsamında emek mücadelesine de dikkat çeken Nazlıaka, kentte 516 gündür grevlerini sürdüren Temel Conta işçileri ile de bir araya geldi. Grev alanını ziyaret eden CHP'li Nazlıaka, işçilerin taleplerini yerinde dinleyerek, mücadelelerine destek verdi.