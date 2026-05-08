Son Mühür - İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca’nın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan avukat iştirak etti. Karaca’nın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Bakanlık avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da Karaca’nın isnat edilen suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Yargılama sonunda mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak beraat kararı verdi.

İddianamede neler yer aldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca’nın “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde yer alan ifadelerin cinsel çağrışımlar içerdiği ve dolaylı şekilde erotik unsurlar barındırdığı öne sürüldü. Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, söz konusu şarkının sanatçının bilgisi ve onayı dahilinde sosyal medya ile dijital platformlarda herkese açık şekilde yayımlandığı, yayınlarda herhangi bir yaş sınırlaması uygulanmadığı ve bu durumun çocukların korunması ile kamu düzeni açısından risk oluşturduğu savunuldu. Şarkının çocukların erişimine açık platformlarda paylaşılmasının ise suçun nitelikli hali kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan metinde, Karaca’nın suçlamaları kabul etmemesine rağmen şarkı sözlerinin bütün halinde değerlendirildiğinde savunmasının yeterli görülmediği ifade edildi. İddianamede ayrıca, sanatçının şarkıyı herkesin erişebileceği dijital mecralarda yayımlayarak “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçunu işlediği iddia edilirken, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi.