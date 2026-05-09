İzmir'in ulaşım sistemleri içinde dikkat çeken nokta, raylı sistemin denizle ve karayolu ile birbirine bağlanması. Yolcu vapurla körfezi geçtikten sonra Konak'ta tramvaya, oradan da metroya tek kart üzerinden aktarma yapabiliyor.

İzmir'in ulaşım sistemleri kaç koldan oluşuyor

Toplu taşıma ağı şu omurgalardan kuruluyor: İZBAN banliyö hattı, M1 metro hattı, üç tramvay hattı (T1 Karşıyaka, T2 Konak, T3 Çiğli), ESHOT ile İZULAŞ otobüsleri, İZDENİZ vapur seferleri ve BİSİM bisiklet sistemi. Her şey İzmirim Kart altında tek ödeme sistemine bağlı.

ESHOT'un yaklaşık 1900 araçlık filosu kentin neredeyse tamamına ulaşıyor. Bir kısmı elektrikli olan otobüsler, raylı sistemin uzanmadığı semtleri aktarma noktalarına taşıyor. Yani sistem, otobüsü besleyici hat olarak konumluyor.

İZBAN ve metro hattı nasıl işliyor

İZBAN, Aliağa-Selçuk arasında 136 kilometrelik hatta hizmet veriyor. 41 istasyonun dördü yer altında, gerisi yer üstünde. Adnan Menderes Havalimanı'na doğrudan bağlantı sunması, sistemi hem turist hem de günlük çalışan açısından kritik kılıyor. Aliağa'dan trene binen yolcu, 36 dakikada havalimanına varabiliyor.

M1 metro hattı, Narlıdere Kaymakamlık ile Evka 3 arasında uzanıyor ve 24 istasyona hizmet veriyor. Sabah 06.00'da açılan seferler gece 00.20'ye kadar sürüyor. Hilal ve Halkapınar'da İZBAN ile, Konak ve Fahrettin Altay'da tramvayla, Konak'ta da vapurla aktarma kuruluyor.

Tramvay hatları hangi güzergahları tarıyor

Karşıyaka tramvayı (T1), 11 Nisan 2017'de açıldı. 14 istasyon ve 8,8 kilometrelik hat üzerinde Alaybey ile Ataşehir arasında çalışıyor. Konak tramvayı (T2), 24 Mart 2018'de hizmete girdi ve Fahrettin Altay-Halkapınar hattında ilerliyor. T3 Çiğli ring tramvayı ise 27 Ocak 2024'te seferlere başladı.

Konak tramvayı sahil boyunca uzanarak vapur iskelelerine paralel ilerliyor. Karşıyaka tramvayı ise körfezin kuzey yakasını boydan boya tarıyor. İki hat, deniz ulaşımıyla birleşince şehir adeta bir halkaya dönüşüyor.

Vapurlar ve güncel ücretler ne durumda

Bostanlı, Karşıyaka, Konak, Üçkuyular ve Göztepe iskelelerinden kalkan İZDENİZ seferleri, iki yaka arasında ortalama 25 dakikada bağlantı kuruyor. Üçkuyular ve Bostanlı'dan kalkan arabalı vapurlar, sürücülere şehir trafiğine takılmadan karşıya geçme şansı veriyor.

1 Nisan 2026 zammıyla tam biniş 40 TL, genç biniş 16,50 TL, öğretmen biniş 29,50 TL oldu. İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kilometre başı ek ücret alınıyor. 23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde ise toplu taşımanın tamamı ücretsiz.