İzmir’in o meşhur kalabalığından sıyrılıp Karaburun’un virajlı yollarına saptığınızda, sizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Badembükü, son dönemde özellikle "sessizlik" arayanların dilinden düşürmediği bir durak haline geldi. Burası öyle alışık olduğumuz, her köşesinde bir kafenin olduğu plajlara hiç benzemiyor. Şehir merkezinden yaklaşık 114 kilometre uzaklıkta olan bu koy, ulaşımı biraz yorsa da daha ilk görüşte tüm yorgunluğu unutturacak bir görselliğe sahip.

Doğanın sesini dinlemek isteyenlere özel

Koya ayak bastığınızda dikkatinizi çekecek ilk şey, kulakları tırmalayan o müzik seslerinin yerini dalga hışırtılarına bırakmış olması. Tesisleşme buralara henüz uğramamış, iyi ki de uğramamış. Altın sarısı kumsalı ve adeta camdan bir örtüyü andıran deniziyle Badembükü, ruhunuzu dinlendirmek için biçilmiş kaftan. Tabii bu doğallığın bir bedeli var; o da hazırlıklı gelmek. Bölgede market ya da elektrik bulma şansınız yok, bu yüzden yanınızda her türlü ihtiyacınızı getirmeniz şart.

Kampçılar için özgürlüğün yeni adresi

Badembükü’nün en sevilen yanı kuşkusuz ücretsiz kamp yapılabilmesi. İster karavanınızla gelin, ister çadırınızı sırtınıza atıp gelin; burası size özgürlüğü vaat ediyor. Herhangi bir işletme kısıtlaması olmadan, yıldızların altında uyumak paha biçilemez bir deneyim. Öte yandan, sadece denizle yetinmeyenler için 11 kilometrelik Denizgiren parkuru harika bir alternatif sunuyor. Orta zorluktaki bu rotada yürürken, Ege’nin zengin florası eşliğinde oksijeni ciğerlerinize çekebilirsiniz.

Ege sofraları ve gökyüzü şöleni

Yolunuz buralara düşerse çevre köylerdeki yerel lezzetlere de mutlaka bir şans verin. Meşhur hurma zeytini, keçi peyniri ve enginar reçeli gibi doğal ürünler, kamp ateşindeki sofralarınızı şenlendirebilir. Gün batımında ise gökyüzü gerçek bir tuvale dönüşüyor. Fotoğraf meraklıları için o anlarda her kare, huzurun somut bir belgesi gibi. Telefonların yer yer çekmediği, stabilize yolların sabrınızı ölçtüğü Badembükü, tüm bu küçük zorluklara rağmen İzmir'de gidilebilecek en dürüst kaçış noktalarından biri olarak sizi bekliyor.