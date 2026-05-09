Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Türkiye İstatistik Kurumu'nda yaşanan görev değişikliği üzerinden iktidara sert eleştiriler yöneltti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güç, TÜİK Başkanı'nın gerçeğe yakın enflasyon rakamları açıkladığı gerekçesiyle görevden alındığını öne sürdü.

Ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Güç, halkın yoksullaştığını belirterek, iktidarın gerçek enflasyonu saklamaya çalıştığını söyledi.

Güç'ün açıklamasının tamamı şu şekilde;

"TÜİK Başkanını değiştirerek gerçekleri gizleyemezsiniz! TÜİK Başkanı gerçeğe yakın enflasyon rakamı açıklayınca hemen görevden alındı. Gerçekleri kimse durduramıyor artık. Saray, yetkili makamların gerçekleri saklamalarını ve halka duyurmamalarını istiyor. Kurumların yöneticileri sarayla gerçekler arasında sıkışmış durumda. Saray kendi istediklerini açıklayacak kişileri göreve getirmek istiyor. Ancak bu ülke böyle yönetilmez. Bu ülkenin vatandaşlarını gerçekleri gizleyerek, saklayarak, açıklanmasını engelleyerek kandıramazsınız. Gerçekler artık saklanamayacak kadar boyunuzu aştı. Halkımız görülmemiş şekilde eziliyor. Ülkede hayatı çekilmez hale getirdiniz. Ülkeyi tepeden tırnağa tükettiniz. TÜİK Başkanı gibi nice görevli ne yapacağını bilemez halde maalesef. Saray sadece kendi cebini düşünüyor. Halkın cebini sepetini ve mutfağını umursamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; rantı değil üretimi, yandaşlığı değil liyakati, sermayeyi değil halkın refahını önceleyen bir ekonomi düzenini savunuyoruz. Ülkemizin potansiyelini söndüren bu anlayıştan kurtulmak zorundayız. Üretenin, çalışanın, esnafın ve sanayicinin nefes aldığı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Çünkü biliyoruz: Bu ülke yoksulluğu değil refahı, çaresizliği değil umudu hak ediyor."