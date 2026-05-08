Son Mühür - Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünde yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde dernekler ve taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan adaylığını açıklayan Yıldırım, camianın ortak hedefler etrafında kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada Fenerbahçe için yıllarca büyük mücadele verdiklerini belirterek, kulüpte yöneticilik ve başkanlık dönemlerinde hem zor hem de başarılı günler yaşadıklarını ifade etti. Camia olarak birçok engeli birlikte aştıklarını kaydeden Yıldırım, Fenerbahçe’ye hayatını adadığını ve her zaman kulübün çıkarları için mücadele ettiğini söyledi. Tesisleşmeden şampiyonluklara kadar önemli adımlar attıklarını dile getiren Yıldırım, geçmişte yaşanan kırgınlıkların artık geride bırakılması gerektiğini vurguladı.

"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim.Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."