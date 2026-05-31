Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki atık yönetimini yalnızca bir atık toplama süreci olmaktan çıkarıp, doğayla uyumlu bir döngüye dönüştürmek için yeni bir adım attı. Özellikle ev ve bahçelerinde organik atık çıkaran vatandaşları amaçlayan "Bahçe Kompostu Etkinliği", İzmirlilerden büyük ilgi görüyor.

İnciraltı’nda uygulamalı eğitim

Şehrin merkezinde doğayla buluşma yeri olan İnciraltı Terapi Bahçesi, artık yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda bir okul görevi görüyor. Belediye dahilindeki "Parkta Etkinlik Var" etkinliği her çarşamba yapılıyor.

Uzmanlar, mutfaktaki sebze-meyve artıklarından bahçedeki kuru dallara kadar, çoğu kişinin "atık" deyip geçtiği malzemelerin nasıl verimli bir gübreye dönüşeceğini bir bir gösteriyor.

Projenin amacıgünlük alışkanlığa dönüştürmek

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın dikkat çektiği sürdürülebilir atık yönetimi vizyonu, bu projeyle tabana yayılıyor.

Daha önce büyük ilgi gören "bokaşi" setleri, apartman dairesinde yaşayanlar için büyük bir kolaylık olmuştu.

Şimdi ise bahçesi olan vatandaşlar, bu yeni eğitimlerle organik atıklarını yerinde dönüştürerek hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de yerel toprağı besliyor.

Projenin temel amacı ise İzmirlilerin kendi atıklarını kaynağında ayırmasını teşvik etmek ve bu farkındalığı bir günlük alışkanlığa dönüştürmek.