Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında binlerce kişinin gittiği mavi bayraklı plajlarda güvenliği elden bırakmıyor.

Vatandaşların huzurla deniz keyfi yapabilmesi için uzun süredir sürdürülen cankurtaran eğitimleri katkısıyla, sahillerdeki önlemler her geçen yıl daha da güçleniyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile birlikte yapılan bu eğitimler, adeta bir "hayat kurtarma okulu" gibi çalışıyor.

Sıkı hazırlık sürecinden geçiyorlar

Belediyenin Deniz Koruma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu kurslar, yalnızca kağıt üzerinde kalmıyor.

İlçe belediyelerinden gelen taleplere göre seçilen adaylar; denizde insan kurtarma tekniklerinden ilk yardıma, acil durumlarda soğukkanlı kalabilmekten müdahale yöntemlerine kadar pek çok konuda eğitim alıyor.

Sıkı bir hazırlık sürecinden geçen ve sınavları başarıyla geçen adaylar, bronz ya da gümüş cankurtaran rozeti alarak plajlarda görev yapmaya başlıyorlar.

7 yılda 279 uzman can kurtaran

Planlı bir şekilde ilerleyen bu kursların karşılığı sahillerde bulunuyor. Rakamlara baktığımızda, 2020 yılından bu yana İzmir'de tam 279 kişi profesyonel cankurtaran olarak yetişti. Yıllara göre dağılıma bakıldığında;

2020 yılında 49,

2021 yılında 50,

2022 yılında 46,

2023 yılında 40,

2024 yılında 32,

2025 yılında 31 ve

2026 yılında 31 kişi eğitimlerini tamamladı.

İzmir'de kaç tane mavi bayraklı halk plajı var?

İzmir'de toplam 34 tane mavi bayraklı halk plajı bulunuyor. Bu bayrağı alabilmek ve koruyabilmek büyük kriterler gerektiriyor; can güvenliği de bu kriterlerin en başında geliyor.

Eğitimli personellerin sahillerde olması, hem boğulma gibi talihsiz olayların önüne geçilmesini sağlıyor hem de ailelerin çocuklarıyla denize içlerinin rahat etmesini sağlıyor.