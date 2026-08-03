Birleşik KAMU-İŞ İzmir İl Başkanı Barış Düdü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Düdü, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarının vatandaşın günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı fiyat artışlarını yansıtmadığını iddia ederek, Temmuz ayında TÜİK'in aylık enflasyonu yüzde 1,78 olarak duyurduğunu, aynı dönemde İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yüzde 2,06, ENAG'ın ise yüzde 3,07 oranında enflasyon hesapladığını sözlerine ekledi.

"Dörtte biri ilk ayda eridi"

Temmuz ayında kamu görevlileri ve emeklilere enflasyon farkına ek olarak yüzde 7 oranında zam yapıldığını söyleyen Barış Düdü, bu artışın ilk ayda önemli ölçüde etkisini kaybettiğini iddia etti.

Düdü, açıklamasında, en düşük memur maaşına yapılan artış sonrasında oluşan gelir seviyesinin de enflasyon karşısında değer kaybettiğini ifade ederek, öğretmen, doktor öğretim üyesi, tekniker, hizmetli ve şef kadrolarında görevde bulunan kamu çalışanlarının maaşlarında da enflasyon sebebiyle ciddi kayıplar meydana geldiğini söyledi.

"Alım gücü geriledi"

Birleşik KAMU-İŞ İzmir İl Başkanı Barış Düdü, asgari ücretlilerin de yüksek enflasyon karşısında gelir kaybına uğradığını belirtti.

Ocak ayında belirlenmiş olan asgari ücrette yılın ikinci yarısında artış yapılmadığını söyleyen Düdü, geçen yedi aylık süreçte alım gücünde ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, sabit gelirli kesimlerin ekonomik koşullar karşısında daha fazla zorlandığını ifade etti.

"Gıda ve barınma maliyetleri artıyor"

Temel tüketim harcamalarındaki fiyat artışlarına da vurgu yapan Düdü, gıda enflasyonunun vatandaşın bütçesini doğrudan etkilediğinin altını çizdi.

Temmuz ayında en fazla fiyat artışının soğan ve sarımsakta kaydedildiğini söyleyen Düdü, kira artışları ile temel gıda ürünlerindeki yükselişin dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşam maliyetini zorlaştırdığını belirtti.

Barınma giderlerinin de maaş artışlarının üzerinde arttığını söyleyen Düdü, çalışanların gelirlerinin önemli bölümünü kira, fatura ve temel ihtiyaç harcamalarına ayırmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

"Sağlık harcamalarındaki artış göze çarpıyor"

Barış Düdü, Temmuz ayında sağlık hizmetlerinde meydana gelen fiyat artışlarının da vatandaşların bütçesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarında gerçekleştirdiği düzenleme ile sağlık alanındaki ücret güncellemelerinin harcamaları yükselttiğini söyleyen Düdü, sağlık hizmetlerinde meydana gelen fiyat yükselişlerinin sosyal devlet anlayışı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Dile getirmeye devam edeceğiz"

Açıklamasının son kısmında gelir dağılımı ve vergi adaleti konularına da vurgu yapan Birleşik KAMU-İŞ İzmir İl Başkanı Barış Düdü, emekçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

