Son Mühür- İzmir haftanın başına susuzlukla başladı. Kent genelinde hem planlı bakım çalışmaları hem de ani gelişen arıza kaynaklı kesintiler sebebiyle vatandaşları zor anlar bekliyor. İZSU tarafından yayımlanan 15.06.2026 tarihli kesinti listesine göre, bazı bölgelerde su kesintilerinin süresi 15 saati bulacak.

İşte İzmir'de bugün ve önümüzdeki günlerde su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi:

Gaziemir'de 15 saatlik dev kesinti

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları sebebiyle iki ilçe uzun süreli su kesintilerinden etkilenecek. Gaziemir'deki çalışmalar akşama doğru başlayıp ertesi sabaha kadar sürecek.

Etkilenen Bölgeler: Atatürk, Menderes, Hürriyet ve Fatih mahalleleri (Sarnıç bölgesi).

Kesinti Nedeni: Sarnıç bölgesine hizmet verecek yeni içme suyu deposunun bağlantı çalışmaları.

Kesinti Süresi: 15.06.2026 Pazartesi günü saat 17:00 ile 16.06.2026 Salı günü saat 08:00 arasında (Yaklaşık 15 saat).

Karabağlar’da 28 günlük dönemsel kesinti programı

İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi kapsamında Karabağlar ilçesinde neredeyse bir ay sürecek planlı bir çalışma başlatıldı. Kesintiler pazar günleri hariç her gün belirli saatlerde uygulanacak.

Etkilenen Bölge: Sarıyer Mahallesi.

Kesinti Nedeni: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek altyapı çalışmaları.

Kesinti Süresi: 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), her gün 13:00 - 16:00 saatleri arasında (Günde 3 saat).

Arıza kaynaklı anlık su kesintileri

Planlı çalışmaların yanı sıra, şebekelerde meydana gelen ani boru patlamaları ve arızalar nedeniyle iki ilçede daha su kesintisi yaşanıyor. İZSU ekiplerinin müdahale ettiği arıza kaynaklı kesintilerin detayları şu şekilde:

Bayındır İlçesi

Etkilenen Mahalle: Zeytinova Mahallesi.

Arıza Tipi ve Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Kesinti Süresi: 15.06.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında (Yaklaşık 2 saat).

Bornova İlçesi

Etkilenen Mahalle: Evka 3 Mahallesi.

Arıza Tipi ve Açıklama: 1237/4 Sokak içinde bulunan ana boru arızasından dolayı bölge vanası kapatılmıştır. (Not: Naldöken Mahallesi'nin bir kısmı da etkilenebilir).

Kesinti Süresi: 15.06.2026 saat 07:00 ile 10:00 arasında (Yaklaşık 3 saat).