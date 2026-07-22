Geçtiğimiz günlerde Balçova'da yaşanan kazanın feci görüntüleri ortaya çıktı. Olay İzmir'in Balçova ilçesinde 5 gün önce yaşanmıştı. Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi Çağdaş Sokak'taki bir inşaatta meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre inşaatın dış cephesinde boya yapıldığı sırada halatı kopan iskele büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Üç kardeş yaralanmıştı

Çöken iskelenin altında kalan ve kardeş oldukları öğrenilen D.K., V.K. ve İ.K. yaralanmıştı. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ulaşmıştı. İskelenin ve düşen parçaların tam altında kalarak ağır darbeler alan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü, iskeletin üzerinden düşen diğer iki işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilmişti.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

O yürekleri ağıza getiren olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde, üzerinde iki işçinin boya yaptığı iskelenin aniden çökmesi, kopan parçalarla birlikte metrelerce yüksekten düşen iskelenin, aşağıda yürüyen işçinin üzerine yıkılması, çevredeki vatandaşların ise koşarak enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için canla başla seferber olduğu anlar yer aldı.