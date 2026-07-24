Aliağa Belediyesi, Aliağa Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde Helvacı'nın tarihini, kültürel değerlerini ve geleneksel yaşamını ele alan kapsamlı bir şenliğe ev sahipliği gerçekleştirecek. 25 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Helvacı Kilim ve Kültür Şenliği, bölgenin köklü dokuma geleneği, Yörük kültürü ve gastronomik zenginliğini farklı etkinliklerle ziyaretçilere sunacak.

Nostalji dolu fotoğraflar!

Şenliğin ilk etkinliği saat 16.00'da Helvacı Meydanı Saat Kulesi yanında açılacak olan "Siyah Beyaz Hatıralarda Helvacı" fotoğraf sergisi olarak ön plana çıkacak. Sergide, Helvacı'nın geçmişine ışık tutan siyah beyaz kareler ziyaretçilerin beğenisine aktarılacak. Bölgenin sosyal yaşamını ve tarihini ele alan fotoğraflar, geçmiş ile bugün arasında kültürel bir köprü sağlayacak.

Helvacı kilimi ve Yörük kültürü üzerinde durulacak!

Şenlik programı çerçevesinde saat 17.00'de gerçekleştirilecek söyleşide Helvacı'nın tarihi dokuma geleneği ile Yörük kültürü üzerinde durulacak.

Dr. Dilek İşler Hayırlı'nın moderatörlüğünde düzenlenecek programda, Dr. Ebru Subaşı ile Dr. İlker Eroğlu konuşmacı olarak kendine yer bulacak.

Yöresel lezzetler ve gastronomi mirası!

Şenliğin bir diğer önemli noktası ise Helvacı'nın mutfak kültürü olarak ön plana çıkacak. Saat 19.00'da gerçekleştirilecek gastronomi söyleşisinde bölgenin geleneksel yemekleri ve gastronomi mirası üzerinde durulacak.

Konserler ve gösterilerle festival coşkusu!

Kültürel etkinlikler sonraısnda şenlik müzik programıyla sürecek. Saat 20.00'de ASEV Orkestrası sahne alırken, gecenin son bölümünde sevilen sanatçı Hüseyin Turan saat 21.00'de Helvacı Meydanı'nda konserini düzenleyecek.

