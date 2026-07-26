İzmir’in Aliağa ilçesinde 10 Nisan tarihi itibarıyla tarifeli seferlerine başlayan Aliaport Limanı, kısa sürede yoğun bir yolcu hareketliliğine ev sahipliği yaptı.

Yunanistan’ın Midilli Adası ile Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen seyahatçilerin geçiş güzergahı haline gelen liman, hizmete girdiği günden bu yana 25 bin yolcuya ulaştı.

"25 bin yolcuyu taşımış bulunmaktayız"

Aliaport Liman İşletmeleri A.Ş. Yetkilisi Faruk Altun, düzenli seferlerin başlamasıyla birlikte hedeflenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi. Sefer süreçleri ve gelecek planları hakkında konuşan Altun,

"Nisan ayı içerisinde sadece hafta sonları gerçekleştirdiğimiz seferlerimiz, 26 Haziran itibarıyla okulların kapanmasıyla günlüğe dönmüştür ve haftanın 7 günü olarak devam etmektedir.

Şu ana kadar geçen süreçte 25 bin yolcuyu taşımış bulunmaktayız. Bu durum, hedefimiz olan Ekim ayına kadar 50-70 bin bandına ulaşma konusunda bize umut vermiştir. Bu rakama ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Arabalı feribot ve TIR taşımacılığı için adımlar atılıyor

Bölgedeki altyapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Faruk Altun, "İki hafta önce Aliağa Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Serkan Acar ile birlikte Midilli Adası’na yaptığımız nezaket ziyaretinde oranın valisi ve belediye başkanıyla görüşmeler gerçekleştirdik.

Ortaya konan vizyon doğrultusunda önümüzdeki süreçte arabalı feribot ve tır taşımacılığına yönelik altyapı çalışmalarımızı önümüzdeki sezonda başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ilçeye yönelik projelerinden de bahseden Altun, bölgenin tek yönlü bir sanayi kenti olmaktan çıkıp kruvaziyer gemilerinin uğrak noktası haline geldiği, yolcu feribotlarının çalıştığı, marinası ve yelken kulübüyle dikkat çeken bir liman kentine dönüşmesi için çalıştıklarını vurguladı.

"Çabalarımızı sürdürüyoruz"

Altun, "Başkanımız Serkan Acar'ın burada Aliağa ile ilgili bir vizyonu vardı. O da burayı sadece bir sanayi kenti olarak değil, bu körfezin içinde ileride kruvaziyer gemilerinin yanaştığı, yolcu feribotlarının işlediği, yatların giriş çıkış yaptığı, yapılacak olan marinayla ilişkili olarak içinde yelken kulübünün yelkenlerinin olduğu, çocuklarımızın kurs aldığı güzel bir liman olarak planlıyordu.

Bu vizyon doğrultusunda biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmek konusunda çabalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Feribotla Midilli Adası’na yolculuk 1 saat 50 dakika, Katamaranla 50 dakika"

Liman çıkışlı seferlerin Jalem ve Turyol iş birliğiyle devam ettirildiğini söyleyen Faruk Altun, kullanılan deniz araçlarının özelliklerini,

"Feribotla Midilli Adası’na yolculuk yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmektedir. Katamaran ile yapılan yolculuklar ise 50 dakika sürmektedir.

Feribotun büyüklüğü ve mevcut imkanları konforlu bir seyahat sunarken, katamaran ise daha kısa sürede ulaşım sağlama yönüyle öne çıkmaktadır. Yolcularımız zaman veya konfor tercihlerine göre bu iki seçenekten yararlanmaktadır." diyerek anlattı.

Ücretsiz otopark ve İZBAN servis imkanı sağlanıyor

Aliaport’un ulaşım ve ekonomik açıdan sunduğu avantajlara değinen Altun, "En büyük artı yönümüz, diğer limanlarda sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu ortadan kaldırmış olmamızdır. Limanımızın içinde ücretsiz otoparkımız bulunmaktadır.

Aracısız gelen yolcularımız için İZBAN durağından limana, dönüşlerde de limandan İZBAN’a ücretsiz servis imkanı sunmaktayız.

Ayrıca limanımızda liman vergisi veya ücreti alınmamaktadır. Otobana olan doğrudan bağlantısı ve İzmir’e yakınlığı da önemli bir coğrafi avantaj sağlamaktadır" dedi.

Gümrük alanındaki X-ray ve kontuar sayısının fazla olması sayesinde işlemlerin hızlıca bitirildiğini belirten Altun, yasal düzenlemeler kapsamında 30 bin yolcu barajının aşılmasıyla birlikte Duty Free mağazasının da yıl sonuna doğru hizmete gireceğini dile getirdi.