İzmir’in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar neticesinde yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

26 Haziran 2026 tarihinden beri konuşulan İzmir’İn Torbalı ilçesinde meydana gelen olayla ilgili olarak olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 21 yaşındaki V.K ve 17 yaşındaki Ö.Y.A yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Silahlı saldırının failleri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yaşanan yeni gelişme ile birlikte İzmir’in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanma olayına ilişkin gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.