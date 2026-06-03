İzmir Ödemiş'te bir evin kapısına bırakılan poşetin içinden yeni doğmuş bir bebeğin çıkması üzerine bölgede harekete geçildi. Yetkililer tarafından, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Poşetin içinden bebek çıktı!

Olay, 31 Mayıs tarihinde Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde mahallede bulunan müstakil bir evin kapısında asılı duran poşeti fark eden vatandaşlar, poşetin içerisinden gelen sesler üzerine harekete geçti.

Poşetin içinde tülbente sarılmış halde yeni doğmuş bir kız bebeğin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Hastaneye götürüldü!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen bebeğin kısa süre önce dünyaya geldiği öğrenildi.

Bebek, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde gözetimde olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İfade verdi!

Olayın yaşandığı evde yalnız yaşadığı belirtilen ev sahibinin de polis ekipleri tarafından ifadesi alındı. Ev sahibi, bebeğin kapıya ne zaman bırakıldığını görmediğini ve olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

Polis ekiplerinden çalışma!

Yeni doğan bebeği evin kapısına bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.