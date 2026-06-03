İzmir’in Menderes ilçesinde şubat ayında gerçekleşen ve iki kız kardeşin hayatını kaybettiği otomobil kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme gündeme geldi. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli D.Y., yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniden gözaltına alındı!

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan 28 yaşındaki D.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber adliyeye götürüldü. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklandı.

İki kardeşin cansız bedenine ulaşılmıştı!

Olay, 5 Şubat'ta Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi’nde gerçekleşmişti. Dere yatağına bir otomobilin düştüğü ihbarının ardından bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etmişti.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, 35 CPV 616 plakalı araç içerisinde bulunan Nergiz Türkkal (21) ile kardeşi Balımnaz Türkkal’ın (16) hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Tutuklanmıştı!

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edilen sürücü T.D. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı belirtilen D.Y.’nin ise durumu jandarma ekiplerine bildirdiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sürücü T.D. tutuklanırken, D.Y. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.