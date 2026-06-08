Hazine ve Maliye Bakanlığı, denetim süreçlerini dijitalleştiren yapay zeka destekli Bilinç Platformu'nun teknik çalışmalarını tamamladı. Yeni sistemle birlikte İzmirli mükelleflerin denetim aşamasına girmeden önce kendi vergisel pozisyonlarını revize etmelerine fırsat veriliyor.

Sayısal Skorlama Yöntemiyle Objektif Değerlendirme Süreci

VDK tarafından kurgulanan bu yeni nesil dijital hizmet modeli, vergi idaresi ile İzmirli mükellefler arasındaki ilişkiyi tamamen şeffaflaştıracak. Platformun ilk fazında 150'yi aşkın kural seti ve makine öğrenimi algoritmaları devreye sokularak mali riskler sayısal puanlara dönüştürülecek.

Sistemde yüksek risk puanı alan senaryolarda, İzmirli firmalara bu açıkları kapatacak yönlendirmeler anlık olarak iletilecek. Geçmiş yıllarda geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi'nin sisteme dahil edilmesiyle de parasal hesap akışlarındaki tüm dijital izler risk analizine tabi tutulacak.

Ticari İş Ortaklarının Güvenirliği de Ekrandan İzlenecek

İzmirli sanayicilerin fatura süreçlerinde mağdur olmasını engellemek için KURGAN Sistemi’nin analitik verileri platforma yansıtılacak. İş yapılan üçüncü şahıs ve firmaların vergi uyum durumları "karşı taraf riski" adı altında şeffafça paylaşılacak.

Böylece firmaların sahte belge sarmalına düşmesi önlenecek. Klasik denetim mantığını yıkan bu uyarıcı yaklaşımda, talep doğrultusunda İzmirli mükelleflerin mali süreçlerine rehberlik etmesi amacıyla vergi müfettişleri de görev alabilecek. Mehmet Şimşek, bu dönüşümün denetim maliyetlerini düşürürken hızı maksimuma çıkaracağını belirtti.