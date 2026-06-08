İzmir Türk Koleji (İTK) öğrencisi ve Genç Sürdürülebilirlik Liderlerinden olan Mira Ülbeği’nin hazırlamış olduğu “A Drop Is An Ocean” adlı çalışma, çevre ve sürdürülebilirlik alanında uluslararası platformda önemli bir başarı kazandı. Genç öğrencinin çalışması, uluslararası sanal galeride yayımlandı. Çevre bilinci ve iklim mücadelesine yönelik güçlü mesajlarıyla dikkatleri topladı.

Uluslararası proje kapsamında hazırlandı!

“A Drop Is An Ocean” çalışması, çevre odaklı uluslararası kuruluşlar Bow Seat ve Young Reporters for the Environment (YRE) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Ocean Advocates” programı çerçevesinde hazırlandı.

Üç ülkede pilot uygulama olarak düzenlenen proje; su kaynaklarının korunması, çevresel sürdürülebilirlik, iklim krizi ve toplumsal çevre hareketlerinin önemine vurgu yapmayı hedefliyor.

Çevre mücadelesine güçlü mesaj!

Mira Ülbeği’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmada, bireysel farkındalığın toplumsal dayanışmayla buluşması halinde büyük çevresel değişimlerin mümkün olabileceği ifade edildi.

İzmir Körfezi’ne vurgu!

Projenin İzmir ayağında ise İzmir Körfezi’nde yaşanan çevre sorunları ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Çalışmada, çevre mühendisi ve çevre aktivisti olan İZ-AFED Çevre Komisyon Başkanı ile THK Güzelbahçe Şube Başkanı Yakup Ateş’in görüşleri üzerinde de duruldu.

Körfezdeki kirlilik, çevresel tehditler ve sürdürülebilir çözümler üzerine gerçekleştirilen değerlendirmeler, yerel çevre sorunlarının küresel iklim mücadelesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu göz önüne sermiş oldu.

Sürdürülebilirlik eğitiminin başarısı!

Mira Ülbeği’nin elde ettiği uluslararası başarı, gençlerin çevre ve iklim konularında giderek daha bilinçli hale geldiğini ortaya koyarken, okul bünyesinde devam eden sürdürülebilirlik çalışmalarının da önemli sonuçlar verdiğini göz önüne koymuş oldu.

“Her damla bir başlangıç”

Uluslararası projede yer alan çalışma, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan anlamlı mesajıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Projenin kapanış mesajında ise; “Her damla değerlidir; çünkü bazen tek bir damla, koca bir okyanusun başlangıcı olabilir.” denildi.