Alsancak Limanı çevresindeki dev lojistik firmalarından, Kemeraltı Çarşısı'nın tarihi dokusundaki küçük esnafa; Bornova ve Karşıyaka'daki KOBİ'lere kadar tüm İzmir iş dünyası, Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile rahat bir nefes aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurgulanan bu yepyeni borç yönetimi modeli, Ege bölgesinin ticaret hacmini artırmayı ve devlete olan yükümlülüklerin sarsıcı olmayan yöntemlerle tahsil edilmesini garanti altına alıyor.

Dijital İzmir'e Yakışan Çevrimiçi Başvuru Yolları ve Süreler

Vadesi geçmiş borçlarından arınmak ve temiz bir finansal sicile kavuşmak isteyen İzmirlilerin önünde, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar uzanan geniş bir başvuru penceresi bulunuyor. Şehrin teknolojiye yatkın ve yenilikçi yapısına uygun olarak mükellefler; e-Devlet platformu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlemlerini saniyeler içinde, hiçbir fiziki evrak karmaşası yaşamadan tamamlayabiliyorlar. İsteyen vatandaşlar için geleneksel yöntemler olan vergi dairesine şahsen müracaat veya posta gönderimi de alternatif olarak sunuluyor. Başvuru süreci ağustos sonunda kapandıktan sonra, oluşturulan ödeme planlarının ilk taksitleri İzmirli mükellefler tarafından eylül ayında yatırılmaya başlanacak.

Haziran Öncesi Borçlarda Yetmiş İki Ay Taksit Seçeneği

Kapsamın çerçevesini belirleyen en kritik tarih ise 5 Haziran 2026 olarak açıklandı. Bu tarihten önce ödenmesi gerektiği halde tahsil edilememiş olan tüm kamu borçları yapılandırma havuzuna dahil edildi. İzmirli şirketler ve vatandaşlar, mali güçlerine göre bu borçları tam 72 aya varan uzun vadelere bölme hakkına sahip olacaklar. Altı yıllık bu muazzam süre, işletmelerin anlık nakit şokları yaşamasının önüne geçerek sürdürülebilir bir büyümenin de zeminini hazırlayacak.

On Puanlık Faiz İndirimi ve Teminatsız Milyonluk İşlemler

Bu mali paketin en can alıcı noktalarından bir diğeri ise faiz yükünün omuzlardan alınması oldu. Eski düzende %39 olarak uygulanan tecil faizi oranı, İzmirlilerin yatırım gücünü korumak adına %29 seviyesine düşürüldü. Üstelik teminat uygulamalarında da eşi görülmemiş bir esneklik sağlandı. Devlete olan borcu 10 milyon Türk Lirası'na kadar olan hiçbir mükelleften gayrimenkul ipoteği ya da finansal güvence istenmeyeceği kesinleşti. Bu tutarı geçen devasa borçlarda ise sadece aşan miktarın yarısı oranında bir teminat gösterilmesi yeterli olacak.