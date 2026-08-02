Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Çiğli Belediyesi'nin ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir temizlik mesaisi gerçekleştirdiğini açıkladı. Temizlik hizmetlerinin sadece belirlenen rutin programlarla sınırlı olmadığını belirten Yıldız, belediye ekiplerinin ilçenin dört bir yanında kapsamlı çalışmalar yaptığını ifade etti.

"Hedefimiz her noktaya ulaşabilmek"

Başkan Yıldız, temizlik çalışmalarında kapsamı genişlettiklerinin altını çizerek, hedeflerinin Çiğli'nin tüm mahallelerine, cadde ve sokaklarına ulaşmak olduğunu ifade etti. Ekiplerin daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir kent ortamı yaratmak için sahada yoğun mesai harcadığını ifade eden Yıldız, ortak yaşam alanlarının daha ferah hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettirildiğini söyledi.

Ortak sorumluluk çağrısı!

Paylaşımında çevre temizliğinin sadece belediye ekiplerinin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Başkan Onur Emrah Yıldız, "Çiğli bizim evimiz" anlayışıyla ilerlediklerini söyledi.