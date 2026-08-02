Emekli öğretmen bir kadın ile memur emeklisi eşinin karşılıklı açtığı Aile Mahkemesi davasında son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. Şans oyunları oynayıp borç yapan kocasıyla yollarını ayırmak isteyen kadın, dava sürecinde kendi eylemleri nedeniyle daha ağır kusurlu bulundu. Yüksek mahkeme, evlilik birliğinin bozulmasında kadının tutumunu daha yıpratıcı bularak erkeğe tazminat ödenmesine hükmetti.

SÜREKLİ EŞYA DEĞİŞTİRMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Dava dosyasına göre kadın; eşine "salak, geri zekâlı" ve "pis mırık" diyerek hakaret etti, eve misafir kabul etmedi ve eşini evden kovdu. Eşinin ailesiyle görüşmesini engellemesi, yatakları ayırması ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapması mahkeme heyeti tarafından ağır kusur sayıldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kadını eşit kusurlu sayan Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozarak kadının daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

ŞANS OYUNU OYNAYAN EŞ KUSURLU SAYILDI MI?

Davalı koca evlilik süresince şans oyunları oynayarak evin faturalarını ödemedi ve alacaklıların kapıya gelmesine neden oldu. Mahkeme heyeti bu eylemleri az kusur olarak kabul etse de boşanmaya giden olaylarda kadını daha ağır taraf olarak belirledi. Erkeğe yöneltilen "eşine ve çocuklarına küfür ettiği" iddiası ise dosyadaki tanık ifadelerinin çelişkili olması sebebiyle erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği kararlaştırıldı.

BOŞANMA DAVASINDA KİM TAZMİNAT ÖDEYECEK?

Davanın ilk aşamasında Aile Mahkemesi kadını ağır kusurlu bularak erkeğe 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Bölge Adliye Mahkemesinin eşit kusur kararını kaldırarak Aile Mahkemesinin tazminat hükmünü onadı ve erkek lehine maddi ve manevi tazminat hakkını doğruladı. Böylece 43 yıllık evlilik tazminat ödemesiyle sona erdi.