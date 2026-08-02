CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda Çeşme Pazarı'na ziyarette bulunarak esnaf ve ilçe sakinleriyle buluştuklarını açıkladı. Pazar alanında tezgahları dolaşan Gümrükçü, alışveriş yapan vatandaşlarla konuşurken, esnafın karşılaştığı sorunlar ve taleplere de kulak verdi.

"Günlük yaşama etkisini yerinde gördük"

Ziyaret esnasında vatandaşların beklenti ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Gümrükçü, pazardaki görüşmelerin ekonomik koşulların mutfağa ve günlük yaşama etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. CHP'nin sahada vatandaşlarla doğrudan temas kurmayı sürdüreceğini ifade eden Gümrükçü, halkın gündemini yerinde dinlemenin çözüm üretme açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"Birlikte çözmeye devam edeceğiz"

Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşların sesine kulak vermeyi devam ettireceğini ifade ederek, sorunların yerinde belirlenmesi ve çözüm önerilerinin vatandaşlarla beraber geliştirilmesi için saha çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Çeşmelilere teşekkür!

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Utku Gümrükçü, kendilerini sıcak şekilde karşılayan Çeşme halkına ve pazar esnafına teşekkürlerini iletti.