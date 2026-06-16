Son Mühür/ Emine Kulak - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası görevden alınacağı iddialarına yanıt verdi.

Basın mensuplarına yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Güç, "Yarın İl Başkanları toplantısı var, delegelerden aldığımız imzaların teslimi var. Dün il yönetimimizle, bugün ilçe başkanlarımızla istişare toplantısı yaptık. Biz zaten sık sık toplantılar yaparak. Süreç yönetimiyle alakalı ve İzmir’de nasıl hareket edeceğimizle alakalı kendi aramızda konuştuk” dedi.

"Bazı çürükler ayıklanacak"

CHP’de son zamanlarda yaşanan gelişmelere yönelik konuşan Güç, “Bu sürecin bizi daha iyi yerlere götüreceğini, yeni yollar açacağını ve kurumsal anlamda çok daha iyi konuma getireceğine herkes inanıyor. Vatandaşın enerjisi bu şekilde. İnanılmaz büyük bir enerji var. Bu enerji bizi iktidara götürecektir. Bu süreçler de dinamik süreçler. Bu bir sinema filmi değil, kurgusal bir şey yok. Anlık olarak kararlar alınıyor. AK Parti'de de anlık kararlar oluyor. Adımları ata ata ilerletiyorlar ama attıkları her adım Özgür Özel’i ve Özgür Özel’e inan CHP’lileri daha da güçlendiriyor. Bu süreç bizim daha güçleneceğimiz ve daha iyi konumlara geleceğimiz bir yere evrilecek. Buna istinasız tüm örgütümüz inanıyor. Bazı kendi menfaatini düşünen ve sessiz kalan siyasetçiler var. Bunlar karpuzun bütünü değildir. Çürük kısmıdır ve süreç içerisinde ayıklanacaktır” diye konuştu.

"Bu kadar çelişkiler varken..."

Görevden alınacağı iddialarına yönelik açıklamamalarda bulunan Güç, “Yarınki MYK zaten yetkisiz. MYK dediğimiz kurulun yetkisi yok. Çünkü MYK, PM üyelerinden oluşur. PM üyelerinde eksiklikler var, PM tarafından onaylanması gerekiyor, PM tarafından onaylanmıyor. Hangi PM’ye onaylatacaklarıyla ilgili bir sıkıntı var çünkü PM’nin yarısı istifa etmiş durumda. O istifa eden PM’nin de istifalardan kaynaklı partinin kurultaya gitmesi gerekiyor. Bu kadar çelişki varken, varmış gibi gösterilen MYK tarafından bir il başkanının görevden alınıyorsa o karar tabi ki uygun değildir, geçersiz bir karardır” dedi.

"Çayımızı içer göndeririz"



Ankara Genel Merkez’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gerilimin İzmir’de yaşanması ihtimaline yönelik gelen soruya yanıt veren Güç, “Bu endişelerin olması olağan ama Ankara’da yaşanan mahkeme kararıyla olan bir durumdu, bu parti içindeki tüzükten alınan güçle yapılacak bir şey. Burada devlet eliyle bir müdahale olursa ayrı ama arkadaş çiçeğini alıp buraya gelip, ‘Ben il başkanıyım, ben atandım’ derse, çayımızı içer göndeririz arkadaşı. Biz seçilmiş il ve ilçe başkanlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Öyle kafasına göre buraya gelip, ‘Beni atadılar, açın kapıları’ diyecek insana burada çayını içiririz, göndeririz arkadaşı” ifadelerine yer verdi.

"Alternatif bir düşünce yok"

Alternatif il ve ilçe başkanlıkları iddialarına yanıt veren Güç, “Bir alternatif düşüncesi yok. Biz seçilmiş il ve ilçe başkanlarıyız. Parti içindeki süreci yönetmemiz devam ediyor. Sürecin neye evirileceğine yönelik kararı genel başkanımızın nezdinde alıyoruz yani Genel Başkanımız bu konuyu dinamik ve istişare ile yönetiyor. Anlık 3-5 kişiyle toplanıp karar almıyor. Kendi MYK’sına PM üyelerine, il başkanlarına danışarak süreci ilerletiyor. Doğru kararlar almasının nedeni de bu, bunu sağlayan da bu. Hep danışıyor, insanların, toplumun ne düşündüğüne önem verip, danışıp, öyle karar alıyor. Sürecin bizim açımızdan daha iyi yerlere evirileceğine inanıyoruz” diye konuştu.