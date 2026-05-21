Son Mühür- İzmir barajlarında gelinen noktada, su seviyelerinin uzun süredir artış göstermediği gözlemlenmektedir. İzmir geçen yıl kuraklıkla burun burunayken, yılın başından itibaren yağan yağmurlar seviyeyi oldukça yukarı çıkarmıştı. Ancak büyük oranda artış gösteren barajlarda, son günlerde yazın gelmesi ve yağışların durmasıyla yukarı yönlü seyir durdu.

Tahtalı'da seviye ne durumda?

İzmir'in can damarı olan Tahtalı Barajı geçen yıl %14,58 seviyesindeyken, şu an %54,59 oldu. Kullanılabilir su hacmi ise 42.630.000 metreküpten 156.696.000 seviyelerine yükseldi.

Seviye bir yukarı bir aşağı!

%95 seviyelerine kadar çıkan Balçova Barajı ise şu an %93,90 seviyelerinde; geçen yıl ise bu durum %42,98 seviyelerindeydi. Yine aktif doluluk oranı yüksek olan bir diğer barajımız Ürkmez Barajı, geçen yıl %25,52'den %97,55 seviyelerine kadar çıktı.

21 Mayıs 2026 tarihli İZSU verilerine göre, Gördes Barajı'nın doluluk oranında da büyük bir artış var. %4,31 seviyelerinden %41,32 seviyelerine çıkan baraj, neredeyse yarıya yaklaştı. Kullanılabilir su hacminde de artış oldukça yüksek olan barajın geçen yılki metreküpü 21.860.000 olarak ölçülmüştü; şu an ise 180.940.000 metreküp olarak kayıtlara geçti.

%14,56 seviyelerinden %75,93 seviyelerine çıkan bir diğer İzmir barajı ise Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı oldu. Güncel verilere göre kullanılabilir su hacmi 12.148.000 metreküp olarak ölçüldü. Geçen yıla bakıldığında ise bu sayı 2.330.000 metreküp seviyesindeydi.