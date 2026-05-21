Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi’nin düzenlediği dayanışma yemeğinde "canlarla" bir araya geldi. Yapımı yeni tamamlanan cemevinin manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, İzmir siyasetinde özlenen birlik ve beraberlik karelerine sahne oldu.

Gece boyunca sadece yemekler yenmedi deyişler söylendi, gönül köprüleri kuruldu. Katılımın bir hayli yüksek olduğu gecede Ünal'ın samimi tavırları dikkatten kaçmadı.

Cemevleri gönüllerin buluşma noktası

Dayanışma yemeğinde kürsüye çıkan Hasan Ünal, cemevlerinin toplumsal hayattaki kritik rolüne değindi. Bu mekanların sadece birer ibadethane olmadığını hatırlatan Ünal, buraların aynı zamanda dayanışmanın ve kardeşliğin harcıyla karıldığını ifade etti.

Konuşmasında Cemevi Başkanı Satı Çelen, yönetim kurulu üyeleri ve Cemevi Dedesi Hakan Yurtalan’a özel olarak teşekkür eden Ünal, toplumun her kesimiyle kurulan bu sıcak diyaloğun önemini vurguladı. Ali Ekber Eren, Kutsal Evcimen ve Caner Gülsüm gibi sanatçıların seslendirdiği deyişler ise salondaki duygusal yoğunluğu zirveye taşıdı.

İzmir siyasetinde "Hasan Ünal" köprüsü

AK Parti teşkilatları içerisinde Alevi toplumu ve kurumlarıyla kurduğu güçlü bağlarla tanınan Hasan Ünal, bu etkinlikle sahadaki karşılığını bir kez daha tescilledi. İzmir’in birçok ilçesinde teşkilatların, Alevi dernekleri ve kanaat önderleriyle yürüttüğü temaslarda Ünal’ın tecrübesine başvurduğu biliniyor.

Siyasetin sert dilinden uzak, tamamen gönül bağı üzerine inşa edilen bu diyalog süreci, teşkilat içinde de karşılık buluyor. Birçok kesim, Ünal’ın İzmir genelindeki Alevi kurumlarıyla yürütülen süreçlerde kilit bir "köprü" görevi üstlendiği fikrinde birleşiyor.

Sahadaki tecrübe ve toplumsal karşılık

Hasan Ünal’ın sadece seçim dönemlerinde değil, her fırsatta cemevlerini ziyaret etmesi ve sorunları yakından takip etmesi, onu bu alanda ilk akla gelen isimlerden biri kılıyor. Menderes’teki buluşma da bu istikrarın bir parçası olarak nitelendiriliyor. Program, birlik mesajlarının verildiği toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, geriye siyasetteki kutuplaşmayı kıran samimi görüntüler kaldı.