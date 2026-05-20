Son Mühür/ Osman Günden- Menderes, Türk sanat müziğinin eşsiz namelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Menderes Belediyesi’nin her yıl büyük ilgi gören Türk Sanat Müziği (TSM) korosu için geri sayım başladı. Kültür sanat etkinliklerine hız veren belediye, bu yıl da müziğe gönül veren vatandaşları tek bir çatı altında toplayacak. Tamamen ücretsiz olan kurslara katılım için tek şart, müziğe sevgi duymak.

Koro kadrosunda yerini almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Kayıt işlemlerinin son günü 30 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Nota bilgisi olsun ya da olmasın, sesine güvenen tüm ilçe sakinleri bu fırsattan yararlanabilecek.

Başvuru için iki evrak yeterli

Belediye, kayıt işlemlerini vatandaşlar için oldukça kolaylaştırdı. Kursa katılmak isteyenlerin uzun bürokratik süreçlerle uğraşmasına gerek kalmayacak. Yanınızda sadece bir adet vesikalık fotoğraf ve kimlik kartınızın bulunması yeterli.

Kayıt merkezinin adresi de netleşti. Başvurular, Özdere Atatürk Kültür Merkezi’nde doğrudan kabul ediliyor. Kültür merkezinde kurulacak kayıt masaları, mayıs ayı sonuna kadar mesai bitimine kadar açık kalacak. Kayıtlar biter bitmez provalar başlayacak.

"Menderes sanatla güzelleşiyor"

İlçe genelinde açtıkları kursların gördüğü ilgiden memnun olan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Kursların ilçedeki sosyal yaşamı canlandırdığını ifade eden Çiçek, sürece dair şunları söyledi:

"Belediyemizde her yaş grubuna hitap eden birçok farklı kurs açıyoruz. Vatandaşlarımızın bu eğitimlere yoğun ilgi göstermesi, salonları doldurması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Türk sanat müziği koromuz da Mendereslilerin bağrına bastığı, en sevdiği faaliyetlerin başında geliyor. Bu yılın başvurularını almaya başladık. Şarkılara, makamlara gönül veren herkesi Özdere Atatürk Kültür Merkezi’ne bekliyoruz."

Koro çalışmaları sonunda, kursiyerlerin yıl boyunca öğrendikleri eserleri sergileyecekleri büyük bir dönem sonu konseri planlanıyor. Menderes sokakları, yaz aylarında klasik Türk musikisinin en güzel örnekleriyle yankılanacak.

