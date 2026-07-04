Son Mühür- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Energy Cities Yönetim Kurulu’nun çevrimiçi toplantısına katılım sağladı. Gerçekleşen katılımda Başkan Eşki "Dijital İkiz" ve 1.2 MW'lık yerel enerji yatırımlarıyla Bornova vizyonunu Brüksel'e taşıdı. Merkezi bürokrasiye karşı doğrudan yerel finansman savunuculuğu isteyen Başkan Eşki, Avrupa zirvesini İzmir'de toplama kararlılığını ilan etti.

Bornova’nın projeleri Avrupa sahnesinde

Energy Cities Yönetim Kurulu Toplantısı, Brüksel merkezli olarak hibrit (çevrimiçi) katılımla gerçekleştirildi. Zirvede Bornova Belediyesi’nin vizyon projeleri Avrupa sahnesine damga vurdu. Geçtiğimiz Nisan ayında Portekiz'in Guimaraes kentindeki Genel Kurulda yönetim kuruluna seçilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmayla kentsel dönüşüm ve yeşil enerji hedeflerini paylaştı.

"Mevcut güneş enerjisi santrallerimizle yerinde temiz enerji üretiyoruz”

Enerji dönüşümünde merkezi yapılara bağımlılığı bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eşki, "Mevcut güneş enerjisi santrallerimizle yerinde temiz enerji üretiyoruz. Yeni çatı projelerimiz ve planlanan ilave yatırımlarla toplam kurulu gücümüzü yakında 1.2 MW’a ulaştıracağız. Belediye binalarımızı enerji üretiminde adem-i merkeziyetçi bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

Başkan Eşki enerji topluluklarının önündeki yasal engellere ve yeşil finansmana erişimi zorlaştıran merkezi bürokrasiye de dikkat çekti. Bornova’nın başarı hikayelerini yerinde göstermek adına uluslararası heyetleri İzmir’e davet eden Başkan Ömer Eşki, "Önümüzdeki dönemde bir yönetim kurulu toplantısına Bornova'da ev sahipliği yapma arzumuzu ve gelecekte Energy Cities Yıllık Forumu’nu yeniden kentimizde düzenleme isteğimizi içtenlikle dile getiriyorum" diyerek Bornova’yı yeniden Avrupa’nın yeşil enerji merkezi yapma kararlılığını gösterdi.