İzmir'in Bayındır ilçesinde emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında çıkan arbedede üç polis memurunu yaralayan şüpheliler hakkında yargı kararı verildi. Aranan bir şahsın yakalanması için düzenlenen baskında görevli ekibe fiziki direnç göstererek saldırıda bulunduğu tespit edilen S.T., R.S., F.Ö. ve M.Ö. isimli dört zanlı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan polislerin tedavileri sürerken, tutuklanan şahısların Ödemiş T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiği öğrenildi.