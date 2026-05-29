Son Mühür- İzmir’de önceki gün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, sokakları göle çevirirken siyasetin de fitilini ateşledi. Kentin birçok noktasında vatandaşlara zor anlar yaşatan taşkınların ardından, muhalefetten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çok sert bir salvoyla tepki geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay’ın seçim döneminde verdiği sözleri videolu paylaşımla hatırlatarak, yönetimin hizmet konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Sosyal medyadan videolu tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eleştirilerini sadece sözde bırakmadı, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir video kolajı paylaştı. Paylaşımda, Cemil Tugay’ın adaylık döneminde, 2024 yılında "su baskınlarını önleyeceğiz" diyerek taahhütte bulunduğu konuşma ile İzmir'de yaşanan son su baskınlarının görüntüleri arka arkaya yer aldı.

Görüntülerin üzerine sert bir açıklama ekleyen Saygılı, "Konuşmak kolaydır, önemli olan konuştuğunu hayata geçirmek, İzmirliye hizmet etme sorumluluğunu yerine getirmektir" diyerek tepkisini dile getirdi. Muhalefet cephesi, vaatler ile sahadaki gerçeklerin birbirini tutmadığını savunuyor.

"Kolay olanı seçti"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı, belediyenin altyapı sorunlarına karşı kalıcı ve somut adımlar atmaktan kaçındığını öne sürdü. Tugay’ın icraat yerine algı yönetimi yaptığını savunan Saygılı, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Aradan geçen iki yılda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay görevi olanı değil, kolay olanı seçmiş; söylemleriyle gündemde kalırken hizmet konusunda sınıfta kalmıştır. Eğer görevini layıkıyla yerine getirmiş olsaydı, göreve gelirken sıkça dile getirdiği su baskını sorununa kalıcı çözümler üretirdi. İzmirli vatandaşlar her yağmurda aynı manzaraları yaşamak, aynı mağduriyetlerle karşı karşıya kalmak zorunda bırakılmazdı."